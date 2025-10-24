FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo in Friuli Venezia Giulia: piogge intense, temporali e ne...

Maltempo in Friuli Venezia Giulia: piogge intense, temporali e neve sulle Alpi Giulie

Una forte ondata di maltempo ha colpito ieri pomeriggio il Friuli Venezia Giulia: allagamenti e neve in quota sulle Alpi Giulie.
Clima24 Ottobre 2025 - ore 11:31 - Redatto da Meteo.it
Clima24 Ottobre 2025 - ore 11:31 - Redatto da Meteo.it

A partire dal pomeriggio del 23 ottobre, il Friuli-Venezia Giulia è stato interessato dal transito di un sistema frontale che ha provocato un deciso deterioramento delle condizioni meteorologiche. Il fronte ha attraversato gradualmente l’intera regione, dalla zona costiera fino alle aree montane, causando un’estesa fase di maltempo caratterizzata da precipitazioni abbondanti, temporali e un sensibile aumento dell’intensità del vento.

Maltempo in Friuli Venezia Giulia, temporali e neve sulle Alpi Giulie

Nel pomeriggio di ieri, 23 ottobre, un fronte atmosferico in movimento da ovest verso est ha attraversato il Friuli-Venezia Giulia, portando un marcato peggioramento del tempo. Il suo passaggio ha provocato precipitazioni diffuse e la formazione di una linea di convergenza tra i venti di Scirocco, che hanno risalito la pianura dalla costa, e quelli occidentali presenti sul retro del fronte. Tale interazione ha dato origine a piogge intense e a temporali localizzati. Con l’avanzata del sistema frontale e del minimo di pressione sull’Alto Adriatico, i venti di Scirocco si sono limitati alla fascia costiera e alla bassa pianura, ruotando progressivamente a Libeccio.

Dalla serata, intorno alle 19, l’ingresso di aria fredda da nord ha interessato le aree montane, determinando un repentino calo delle temperature e qualche nevicata in quota sulle Alpi Giulie. Verso le 21, la circolazione dei venti risultava differenziata: correnti da nord in montagna e alta pianura, da nord-est sul settore orientale e da sud-ovest lungo la costa. La convergenza tra questi flussi ha causato nuovi rovesci e temporali tra la bassa pianura e il Carso.

Entro le 23, l’aria fredda aveva raggiunto la zona lagunare, accompagnata da raffiche di vento intense. A Trieste, poco dopo la mezzanotte, il vento da nord-est ha generato forte instabilità con frequente attività elettrica. Con la completa irruzione dell’aria fredda sull’intera regione, le precipitazioni sono cessate intorno alle 2. Le piogge più abbondanti si sono registrate sulle Prealpi Giulie, dove hanno superato i 100 mm, mentre sulla fascia lagunare sono risultate moderate. Si sono inoltre contati circa un centinaio di fulmini nube-suolo.

La perturbazione si è poi allontanata, lasciando spazio a un miglioramento generale e a schiarite diffuse. Dalle 18 di ieri, la Sala Operativa Regionale (SOR) ha ricevuto diverse segnalazioni: cadute di alberi nei comuni di Taipana, San Pietro al Natisone, Torreano, Rive d’Arcano, Bordano, Drenchia, Tarcento, Buja, Lusevera, San Leonardo e Trasaghis, oltre ad allagamenti a Pavia di Udine. Il Numero Unico di Emergenza 112 ha registrato più di cinquanta chiamate per dissesti e criticità sul territorio. In alcuni bacini, come quelli del Cormor e dell’Isonzo, si sono osservati superamenti temporanei dei livelli di attenzione, ora nuovamente rientrati sotto le soglie di sicurezza.

Meteo Friuli, le previsioni: atteso nuovo peggioramento

Il Friuli Venezia Giulia si appresta a vivere una giornata caratterizzata da tempo instabile e mutevole. Nelle ore notturne persisteranno venti moderati o forti provenienti da nord e nord-est, che interesseranno gran parte del territorio regionale. Con l’avanzare della mattinata, tuttavia, il cielo tenderà a rasserenarsi, lasciando spazio a condizioni più soleggiate e a una graduale attenuazione dei venti, in particolare sulle zone pianeggianti e costiere.

Durante il pomeriggio si assisterà a un nuovo peggioramento: le nubi torneranno ad aumentare, soprattutto sull’area orientale, dove potranno verificarsi deboli precipitazioni o rovesci isolati. Le temperature si manterranno su valori gradevoli per la stagione, con minime comprese tra 9 e 11 gradi e massime fino a 20 in pianura, mentre lungo la costa i termometri segneranno tra 11 e 14 gradi al mattino e punte di 18 gradi nelle ore più calde.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Maltempo in Lombardia: intense nevicate a Livigno e al Passo dello Stelvio, la Valtellina si risveglia in veste invernale
    Clima24 Ottobre 2025

    Maltempo in Lombardia: intense nevicate a Livigno e al Passo dello Stelvio, la Valtellina si risveglia in veste invernale

    Risveglio invernale al Passo dello Stelvio dove la neve ha fatto il suo debutto. Interrotta la circolazione lungo la strada statale 301 del Foscagno.
  • Meteo, weekend instabile in Italia con piogge e rovesci tra sabato e domenica: le previsioni
    Clima24 Ottobre 2025

    Meteo, weekend instabile in Italia con piogge e rovesci tra sabato e domenica: le previsioni

    Breve tregua dal maltempo con un venerdì soleggiato e stabile, ma tutto cambia nel weekend. Le previsioni meteo.
  • Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 24 ottobre 2025: ecco dove
    Clima23 Ottobre 2025

    Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 24 ottobre 2025: ecco dove

    Nuovo stato di allerta meteo gialla in Italia per venerdì 24 ottobre 2025: le regioni e zone a rischio.
  • Meteo, l’autunno entra nel vivo: perturbazione in arrivo con piogge e neve in quota. Le previsioni
    Clima23 Ottobre 2025

    Meteo, l’autunno entra nel vivo: perturbazione in arrivo con piogge e neve in quota. Le previsioni

    Maltempo diffuso in Italia con allerte meteo in diverse regioni. Le previsioni meteo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: a inizio settimana temperature altalenanti! Maltempo ad Halloween?
Tendenza24 Ottobre 2025
Meteo: a inizio settimana temperature altalenanti! Maltempo ad Halloween?
La tendenza meteo per l'inizio della settimana indica una situazione stabile, ad eccezione delle Alpi con temperature altalenanti. Poi peggiora.
Meteo: domenica 26 e lunedì 27 ancora piogge, venti e neve! Quando migliora?
Tendenza23 Ottobre 2025
Meteo: domenica 26 e lunedì 27 ancora piogge, venti e neve! Quando migliora?
La tendenza meteo da domenica 26 conferma una nuova fase di maltempo che si protrarrà anche lunedì 27: attese piogge, forti venti e nevicate.
Meteo, fine settimana a due facce: sabato tranquillo, nuove piogge domenica. La tendenza dal 25 ottobre
Tendenza22 Ottobre 2025
Meteo, fine settimana a due facce: sabato tranquillo, nuove piogge domenica. La tendenza dal 25 ottobre
Weekend diviso in due: sabato condizioni meteo stabili quasi ovunque, domenica si conferma una nuova perturbazione. La tendenza
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Ottobre ore 14:45

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154