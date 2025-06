Maltempo in Cadore, frana a Cancia: colpite case e SS51 di Alemagna - Video

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nella giornata di ieri in provincia di Belluno con forti temporali, frane e allagamenti in diverse aree della provincia. In particolare un imponente smottamento ha colpito la località di Cancia a Borca di Cadore.

Maltempo in Cadore: frana a Cancia

Alle 23.40 di domenica 15 giugno 2025, a causa del maltempo e dopo un violento temporale che ha colpito il Bellunese, e che ha scaricato in mezz’ora 50 mm di pioggia, si è verificata una frana nella frazione di Cancia a Borca di Cadore. Alcune persone sono rimaste bloccate all'interno delle loro abitazioni dai detriti della frana.

Tempestivo e necessario l'intervento da parte dei Vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per la messa in sicurezza delle case coinvolte dalla frana e per effettuare una prima stima dei danni. Stando a quanto si apprende dalle ultime news, non sono stati riportati feriti tra tra gli abitanti della zona. È stata comunque necessaria l'evacuazione di alcuni residenti dalle loro abitazioni.

Chiusa la SS51 di Alemagna

I detriti della frana causata dal maltempo che ha interessato la provincia di Belluno durante la serata di ieri, hanno invaso anche la SS51 di Alemagna, dove diverse auto sono rimaste coinvolte dallo smottamento. La strada è stata chiusa al traffico in modo da facilitare le operazioni di ripristino messe in atto dai Vigili del fuoco.

Situazione meteo giornata di oggi

Per tutta la giornata di oggi, lunedì 16 giugno 2025, nella zona di Belluno sono attesi rovesci e temporali sparsi e irregolari. Non si escludono infatti precipitazioni intense con forti raffiche di vento e grandine.

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha informato i cittadini che, alla luce delle previsioni meteo riguardanti per la giornata di oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla per criticità idrogeologica da temporali per tutti i bacini della regione Veneto.

Le immagine dal drone della grossa colata detritica franata nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno su Cancia, frazione di Borca di Cadore (Belluno), durante una fase di intenso maltempo pic.twitter.com/l20R4OMvSa — Local Team (@localteamit) June 16, 2025