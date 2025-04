Maltempo in Piemonte e Lombardia. Il bilancio dei danni - Foto e Video

L'ondata di maltempo che nelle scorse ore, e a pochi giorni dalla Pasqua, ha investito gran parte dell'Italia non ha risparmiato disagi a milioni di cittadini. Maggiormente colpite le regioni del Nord Italia, con raffiche di vento, pioggia, grandine e allagamenti in diverse città. Tra le regioni più compite dell'area settentrionale dello stivale ci sono il Piemonte e la Lombardia, ma anche il Veneto dove si è verificata una nuova tragedia.

Maltempo in Piemonte e Lombardia:

Le incessanti piogge che hanno caratterizzato maggiormente il maltempo delle scorse ore, hanno causato esondazioni, frane e crolli in diverse aree del Piemonte. Danni e disagi soprattutto nel settore dei trasporti. Al momento il bilancio conta anche una vittima, si tratta di un uomo trovato senza vita nella sua casa a Monteu da Po. Da una prima stima, i danni causati dal maltempo in Piemonte ammonterebbero a milioni di euro. Attualmente la situazione è in miglioramento.

Primi danni per il maltempo in Piemonte. A Mongrando, in provincia di Biella, è crollato il ponte Gilino. La struttura ha ceduto e si è spezzata in due a causa dell’innalzamento del corso d’acqua sottostante, ingrossato dalle piogge incessanti. pic.twitter.com/JoLecYPYZe — Local Team (@localteamit) April 17, 2025

Diverse le frane verificatesi in provincia di Torino. L’esondazione della Dora Baltea ha provocato allagamenti in diverse aree. In provincia di Biella si segnalano danni strutturali a infrastrutture. Al momento sembrerebbero diverse le aree isolate.

Allerta meteo rossa in Piemonte. Due frane in provincia di Torino hanno bloccato la strada tra Cimenasco e Castagneto Po. Intrappolati nel mezzo diversi automobilisti in attesa dei soccorsi. pic.twitter.com/nCegm9TFyg — Local Team (@localteamit) April 17, 2025

Situazione maltempo a Milano e in Lombardia

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia conferma l’allerta meteo gialla (ordinaria) emanata nelle scorse ore per un possibile verificarsi di rischio idrogeologico e per rischio idraulico. L'allerta riguarda la giornata di oggi, venerdì 18 aprile.

I cittadini della Lombardia sono stati invitati a prestare maggiore attenzione se ci si trova nelle vicinanze di aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È stato chiesto inoltre di mettere in sicurezza gli oggetti e i vasi sui balconi.

#Maltempo #Lombardia, dalla mezzanotte di #oggi svolti dai #vigilidelfuoco più di 500 interventi per allagamenti, danni d’acqua, alberi caduti: Milano, Brescia, Lodi, Pavia, Cremona le province maggiormente colpite. Potenziato dispositivo di soccorso regionale [#17aprile 10:00] pic.twitter.com/GrRJosPdcj — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 17, 2025

Già nella giornata di ieri, sono stati diversi gli alberi caduti nel comune di Milano. Molte segnalazioni riguarderebbero anche le impalcature di alcuni lavori in corso

Sono ben 90 gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo lombardo. Problemi alla circolazione si sono verificati in viale Sarca, via Botticelli, largo V Alpini, corso Sempione/Procaccini, largo Murani, via Strambio, viale Famagosta e a San Donato Milanese. Un uomo di 77 anni è stato soccorso dopo essere stato travolto da alcuni rami mentre era alla guida della sua auto. Per fortuna l'uomo ne è uscito illeso.