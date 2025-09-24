FacebookInstagramXWhatsApp

Maltempo in Campania: violento nubifragio a Ischia e piogge torrenziali fino a 100 mm a Capri

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la Campania, in particolare l'isola di Ischia e Capri flagellate dal maltempo. La situazione.
Clima24 Settembre 2025 - ore 11:24 - Redatto da Meteo.it
Gli effetti della perturbazione atlantica che ha colpito negli ultimi giorni il nostro Paese si sono fatti sentire anche al Sud e in particolare in Campania con fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Tra le zone più colpite ci sono l'Isola di Ischia e Capri dove si sono registrati eventi e criticità importanti.

Maltempo a Ischia, nubifragio e alluvione

Un violento nubifragio ha colpito nelle ultime ore le isole flegree del Golfo di Napoli. Da Procida a Capri fino all'isola di Ischia tra le più flagellate dalle piogge intense e torrenziali che hanno causato allagamenti, disagi e la chiusura delle scuole. Nel giro di poco tempo l'isola è stata colpita da una tempesta di fulmini e temporali; le strade sono diventate dei fiumi completamente impraticabili con auto sommerse dalle acque e allagamenti. Tanta paura tra cittadini e residenti che si sono ritrovati a vivere l'incubo dell'alluvione del 2022. In località Monterone due auto dei carabinieri sono state travolte e trascinate dall'acqua, mentre nella zona di spiaggia di Citara, a Forio, le piogge hanno aperto una voragine sulla strada. Fortunatamente non si registrano danni e/o feriti come confermato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari in una nota: "non risulta nessuna segnalazione di danni a cittadini".

Il nubifragio che ha colpito l'isola di Ischia nelle ultime ore ha spinto il sindaco Stani Verde a richiedere a tutti i cittadini di non uscire di casa. "Si informa la popolazione che, nonostante l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile fosse di livello giallo, in queste ore si stanno registrando forti criticità con allagamenti in diverse zone del territorio comunale. Si raccomanda vivamente di non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari, evitando spostamenti a piedi o in auto nelle aree maggiormente interessate" si legge in una nota diramata dall'amministrazione comunale. Intanto diverse scuole chiuse ed evacuate tra cui quella dell'infanzia Marconi per delle infiltrazioni di acqua dal tetto e il liceo Buchner dove che un'aula si è completamente allagata. Allagamenti e disagi anche nei comuni di Forio, Barano e Casamicciola colpiti già nel 2022 dall'alluvione.

Meteo Capri, le ultime news: cascata d'acqua tra i vicoli dell'isola

Anche l'isola di Capri nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con una violenta ondata di maltempo. Piogge torrenziali si sono riversate sull'isola trasformando le strade in fiumi. Tantissimi i video e le immagini postate sui social in cui si vede vera e propria cascata d'acqua che attraversa i vicoli della isola nel Golfo di Napoli che grazie alla sua atmosfera esclusiva, ai suoi paesaggi mozzafiato e al suo mare cristallino è tra le mete più ambite a livello internazionale.  

Dati alla mano in un'ora sono caduti più di 100mm d'acqua sull'isola di Capri causando una serie di danni e disagi. Strade come fiumi, ma anche allagamenti, disagi alla circolazione e viabilità senza contare smottamenti e interruzione della corrente elettrica.

