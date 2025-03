Maltempo, allerta meteo rossa in Toscana. Rischio esondazione per l’Arno da Firenze a Pisa: video

Il maltempo e le forti piogge creano allarme e portano a un’allerta rossa anche in Toscana, oltre che in Emilia Romagna. Preoccupano i livelli dei fiumi. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha chiesto lo stato di mobilitazione nazionale della Protezione civile. Soltanto a Firenze risultano già caduti, dalle 6 alle 12, 60 millimetri di pioggia, quasi quanta ne cade in media durante tutto il mese di marzo.

I timori per l’Arno

La Protezione civile della Toscana ha innalzato l'allerta da arancione a rossa per rischio idraulico nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa.

La Protezione civile della Toscana ha innalzato l'allerta da arancione a rossa, dalle 12 fino alle 14 di sabato, per rischio idraulico nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. Si invita tutti alla massima attenzione, mentre sui lungarni di Pisa si predispongono protezioni per un livello dell’Arno che preoccupa a partire da Firenze (a Ponte Vecchio siamo a quota 3,64 metri, al primo livello di guardia).

C'è il rischio di esondazione. La piena è attesa nel pomeriggio a Firenze e nella nottata a Pisa. A Scandicci è esondato il Vingone, a Sesto Fiorentino il torrente Rimaggio in piazza del Mercato, come potete vedere dalle immagini qui sotto.

Scuole chiuse e trasporti in tilt

Allagata piazza del mercato a Sesto Fiorentino dopo l'esondazione del Rimaggio.

Le scuole sono rimaste chiuse in oltre 60 Comuni. A Prato e Campi Bisenzio sono stati chiusi tutti i negozi e le aziende. Problemi per la circolazione ferroviaria soprattutto nel Mugello, fermi a Piombino i traghetti per l’Elba.

Si registrano molti allagamenti, dalla via Emilia, a Rosignano, all’A1, con tratti chiusi vicino Firenze. Sempre nel Fiorentino ci sono stati due feriti non gravi per il crollo di un muro di contenimento. Sono stati salvati 80 asinelli rimasti bloccati in un isolotto sull'Arno. Una donna, rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopassaggio, è stata soccorsa e salvata.

A Borgo San Lorenzo (FI), il maltempo di queste ore mette in pericolo un'anziana donna, intrappolata sotto un cavalcavia. I Carabinieri la traggono in salvo estraendola dall'auto e portandola al sicuro

Una grande frana ha colpito in provincia di Lucca la strada tra Calavorno e Fornoli, un’altra ha portato alla chiusura della statale 68 di Val di Cecina a Volterra.