Meteo, allerta rossa, arancione e gialla in Italia il 15 marzo: tutte le zone a rischio

Prosegue l'allerta meteo in Italia anche nella giornata di domani, sabato 15 marzo 2025, con un nuovo bollettino. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato una triplice allerta: rossa in Emilia e Toscana, mentre arancione e gialla in diverse regioni del Centro-Nord. Ecco tutte le regioni a rischio.

Allerta rossa il 15 marzo 2025 in Italia: ecco dove

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo considerando il nuovo bollettino di allerte meteo comunicato dalla Protezione Civile. Anche nella giornata di sabato 15 marzo 2025 scatta il livello massimo di allerta meteo rossa per rischio idraulico che corrisponde corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. Scatta l'allerta rossa di elevata criticità per rischio idraulico in due regioni. Ecco nel dettaglio tutte le zone a rischio:

Emilia Romagna : Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola;

: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola; Toscana: Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta arancione in 2 regioni il 15 marzo 2025

Non solo, sempre sabato 15 marzo 2025 scatta l'allerta meteo arancione per rischio idraulico in:

Emilia Romagna : Pianura modenese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

: Pianura modenese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola; Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Serchio-Lucca.

E c'è anche un'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico, che ricordiamo corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Sempre due le regioni coinvolte nell'allarme meteo: si tratta della Toscana e dell'Emilia Romagna. Ecco le zone coinvolte nell'allerta arancione per rischio idrogeologico:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese; Toscana: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia.

Allerta gialla per maltempo e criticità al Centro-Nord il 15 marzo 2025

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nella giornata di sabato 15 marzo 2025. Le regioni e zone interessate sono:

Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Da non sottovalutare poi è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico diramato per sabato 15 marzo 2025 in:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Toscana : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria : Alto Tevere;

: Alto Tevere; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Infine, sempre sabato 15 marzo 2025, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in ben 8 regioni. Ecco dove: