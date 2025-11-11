L'estate di San Martino porta sole e clima mite in Italia con temperature sopra la media: le previsioni

Dopo giorni di maltempo che hanno interessato il Sud Italia, la fase instabile è giunta al termine. La depressione che ha portato piogge e venti intensi si sta spostando verso la Grecia, aprendo la strada a un netto miglioramento. Un campo di alta pressione tornerà a dominare l’Italia, riportando condizioni soleggiate e temperature più miti.



Da oggi il clima si farà decisamente più gradevole, con giornate serene e valori termici in rialzo. Come da tradizione, si manifesta la cosiddetta “Estate di San Martino”, la breve ma piacevole tregua autunnale.

Estate di San Martino, clima mite in Italia: le previsioni

Tra martedì e giovedì l’Italia vivrà un periodo di stabilità atmosferica grazie alla rimonta dell’anticiclone subtropicale, che porterà sole e clima mite su quasi tutto il territorio nazionale. Le temperature saliranno sensibilmente, raggiungendo valori superiori alla norma per il periodo.

Al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori si potranno registrare massime fino a 22-24°C, mentre al Nord, pur con cieli sereni in montagna, torneranno le classiche nebbie e foschie mattutine tipiche di novembre. Sulle Alpi, lo zero termico si innalzerà fino a circa 3.600 metri, un livello più tipico della stagione estiva.

Questa fase di alta pressione proseguirà almeno fino al fine settimana, garantendo giornate luminose e un clima quasi primaverile. Venerdì una nuova area di bassa pressione inizierà a formarsi sul Mediterraneo occidentale, portando un graduale cambiamento del tempo.

Le prime nubi faranno la loro comparsa sulla Sardegna, dove non mancheranno locali piogge, che potranno estendersi a tratti anche alle regioni del Nord-Ovest e lungo il versante tirrenico centrale. Sul resto dell’Italia, invece, il tempo dovrebbe mantenersi ancora stabile e in prevalenza asciutto. Con l’avanzare della perturbazione, si noterà un generale calo delle temperature, più evidente nelle regioni del Centro e del Sud.

Tuttavia, i modelli meteorologici iniziano a segnalare un possibile cambiamento nella seconda parte del mese. Masse d’aria fredda di origine artica potrebbero infatti spingersi verso il Mediterraneo. Il loro arrivo, previsto intorno al 15-16 novembre, potrebbe riportare piogge e un calo delle temperature.

Cos'è l'Estate di San Martino

L’Estate di San Martino è un momento particolare dell’autunno, durante il quale secondo la tradizione il clima si fa sorprendentemente mite e soleggiato intorno all’11 novembre, giorno dedicato a San Martino di Tours.

L’Estate di San Martino, simbolo della ciclicità naturale delle stagioni, può durare da pochi giorni fino a una settimana. Tuttavia, non si verifica ogni anno, poiché dipende dalle configurazioni meteorologiche dominanti del periodo.