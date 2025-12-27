Meteo, fase stabile negli ultimi giorni dell'anno: le previsioni

Tra sabato 27 e domenica 28, un campo di alta pressione si consoliderà sul nostro Paese a partire dal Centro-Nord, dando il via ad un periodo di stabilità atmosferica che potrebbe accompagnarci fino a fine anno. I venti si attenueranno e le temperature torneranno oltre la norma, in modo più marcato al Nord e in montagna dove l’anomalia termica, tra il 27 e il 29 dicembre, potrebbe essere anche di una decina di gradi. Queste condizioni, a inizio settimana, potranno favorire la formazione della nebbia nelle ore più fredde in pianura padana.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 27 dicembre

Tempo in prevalenza stabile; cielo sereno o poco nuvoloso a Nord e sulle regioni peninsulari, salvo una residua nuvolosità su Molise, Puglia centro-settentrionale, Basilicata, nordest della Calabria e, in mattinata, anche su Marche, Abruzzo e Irpinia. Maggiore variabilità sulle Isole maggiori, con schiarite più ampie nel nord e ovest della Sicilia e locali piogge nella prima parte del giorno nell’est dell’isola. Precipitazioni più probabili e frequenti sulla Sardegna orientale e meridionale, con possibili rovesci.

Temperature minime in generale diminuzione, all’alba deboli gelate al Nord; massime in rialzo al Centro-Nord. Venti moderati o tesi settentrionali in Adriatico e al Sud; orientali sulle Isole.

Le previsioni meteo per domenica 28 dicembre

Domenica cielo sereno su quasi tutte le regioni. Locali e modesti annuvolamenti solo in Puglia, sul nord della Sicilia e nel sud della Calabria. Venti moderati settentrionali sulla Puglia e sul Molise, deboli sulle altre regioni. Temperature in rialzo al Centro Nord, con valori sensibilmente superiori alla norma sulle aree montuose del Nordovest.