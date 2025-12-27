Meteo, l'alta pressione torna protagonista in Italia: fine anno con tempo stabile. Le previsioni

L'alta pressione torna protagonista in Italia negli ultimi giorni del 2025. Clima stabile da Nord a Sud, unica eccezione nelle Isole maggiori. Scopriamo le previsioni meteo di fine anno.

Meteo Italia, le previsioni dell'ultimo weekend del 2025

La violenta ondata di maltempo che ha colpito gran parte d'Italia durante i giorni della Vigilia e di Natale con nevicate abbondanti e accumuli sopra i 1500 metri fino a 2 metri di neve fresca si è esaurita lasciando spazio al ritorno di condizioni climatiche stabili e soleggiate. Negli ultimi giorni del 2025, infatti, è prevista una fase di calma meteorologica complice la rimonta dell'alta pressione che garantirà condizioni di stabilità atmosferica in gran parte del Paese. La sola eccezione riguarda Sicilia e Sardegna dove è prevista una fase climatica instabile e variabile con il rischio di piogge e temporali. Dal punto di vista termico è previsto un aumento dei valori con un'anomalia termica di anche +10° tra il 27 e 29 dicembre. Tra la sera del 30 e del 31 dicembre, invece, è possibile l'arrivo di una massa d'aria fresca accompagnata dal rinforzo dei venti e un calo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, sabato 27 dicembre 2025: bel tempo stabile e soleggiato nelle regioni del Nord e in gran parte del Centro-Sud, mentre nuvole sparse su Marche, Abruzzo, Molise, Appennino campano (Irpinia), Basilicata, Puglia e nordest della Calabria anche se in graduale attenuazione. Piogge e temporali in Sardegna con fenomeni temporaleschi sparsi, mentre schiarite in Sicilia. In calo le temperature nei valori minimi con gelate nelle prime ore del mattino al Nord.

Domenica 28 dicembre 2025 clima stabile e soleggiato da Nord a Sud con cieli sereni, mentre nuvole sparse su Sardegna, Calabria e Sicilia. Al Nord, in particolare su Pianura Padana, non si esclude la formazione di nebbie all'alba. Temperature: le minime stabili, mentre le massime in aumento con valori miti considerando il periodo dell'anno.

La tendenza meteo degli ultimi giorni del 2025 in Italia

Per gli ultimi giorni dell'anno si delinea un clima stabile per la presenza dell'alta pressione in Italia, ma anche sull’Europa centrale e gran parte di quella settentrionale. Bel tempo soleggiato con clima mite e stabile negli ultimi giorni dell'anno con qualche nuvola solo su Sardegna, Sicilia e Calabria dove non si escludono delle rapide piogge. Il clima di giorno sarà mite, in particolare nelle regioni del Centro-Nord con lo zero termico che sulle Alpi sfiorerà i 3000 metri. Tuttavia, stando alle proiezioni meteo, da martedì 30 dicembre 2025 è prevista l'irruzione di una massa d'aria fredda che dovrebbe colpire dapprima le regioni del versante adriatico e poi quelle settentrionali.

Dal punto di vista termico proprio a ridosso del giorno di San Silvestro, mercoledì 31 dicembre 2025, ultimo giorno dell'anno, è previsto un calo nei valori da Nord a Sud. La massa d'aria fredda sarà accompagnata da forti venti, ma fortunatamente da deboli piogge sulle regioni adriatiche del Centro-Sud. Dati alla mano il tempo stabile dovrebbe proseguire anche a Capodanno, 1 gennaio 2025. Ancora incerta, invece, l'evoluzione successiva anche se non si esclude un possibile peggioramento del clima nelle regioni del Centro-Sud da venerdì 2 gennaio complice l'arrivo della prima perturbazione del 2026. Come sempre per informazioni ed aggiornamenti continuate a seguire i prossimi bollettini meteo.