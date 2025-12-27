Meteo: al via fase stabile e soleggiata. Al Nord clima eccezionalmente mite

Esaurita la recente fase di maltempo sull’Italia, tra i cui effetti vale la pena ricordare le super nevicate tra le Alpi occidentali e il basso Piemonte, con accumuli eccezionali in quota (sopra i 1500 metri si misurano fino a 2 metri di neve fresca, caduta in appena 4 giorni), adesso si profila un generale miglioramento.

Gli ultimi giorni dell’anno vedranno una fase di calma meteorologica, grazie ad un campo di alta pressione con baricentro sulle Isole britanniche e in espansione fino alla Penisola italiana, capace di garantire prevalenti condizioni di stabilità atmosferica. Leggermente ai margini resteranno le Isole maggiori, dove osserveremo una maggiore variabilità sia nella giornata di oggi (27 dicembre) e poi di nuovo a inizio settimana, con qualche pioggia possibile in entrambe le isole.

Nel frattempo, anche la ventilazione burrascosa tenderà ad attenuarsi, specie a partire da domenica 28, e con essa anche il moto ondoso dei mari. Le temperature, infine, torneranno oltre la norma, in modo più marcato al Nord e in montagna dove l’anomalia termica, tra il 27 e il 29 dicembre, potrebbe essere anche di una decina di gradi.

A seguire, tra la sera del 30 e il 31 dicembre (San Silvestro), potrebbe profilarsi l’irruzione di aria più fredda da est, che al momento non porterebbe a importanti precipitazioni ma più che altro ad un nuovo rinforzo dei venti e un calo termico. Tuttavia le possibili conseguenze sono ancora tutte da valutare. L’evoluzione resta molto incerta, seguite i prossimi aggiornamenti per dettagli più precisi.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 27 dicembre)

Tempo stabile e ben soleggiato al Nord e in gran parte del Centro-Sud, a parte ancora della nuvolosità sparsa su Marche, Abruzzo, Molise, Appennino campano (Irpinia), Basilicata, Puglia e nordest della Calabria ma in graduale e parziale attenuazione in giornata. Il maltempo insiste in Sardegna con molte nuvole accompagnate da piogge e rovesci sparsi, più insistenti e diffusi sul versante orientale dove saranno anche possibili dei temporali. In Sicilia schiarite più ampie nel nord e ovest dell'Isola, locali piogge nel sudest.

Temperature minime in generale diminuzione, all’alba deboli gelate al Nord e nelle conche interne del Centro; massime in aumento al Centro-Nord. Venti moderati o tesi al Centro-Sud e su tutti i mari: orientali su quelli di ponente, settentrionali su quelli di levante, in Liguria e al Sud.

Le previsioni meteo per domenica 28 dicembre

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli generalmente sereni. Da segnalare solo qualche modesto annuvolamento su Sardegna orientale e meridionale e nel settore tirrenico tra bassa Calabria e Sicilia. Nella successiva notte formazione di nebbie a banchi sulla bassa valle padana.

Temperature minime stazionarie, deboli gelate all’alba al Nord e nelle aree interne del Centro; massime in ulteriore aumento sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche. Clima eccezionalmente mite per il periodo. Venti in attenuazione, moderati o tesi settentrionali su mari e regioni meridionali.