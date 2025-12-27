FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: al via fase stabile e soleggiata. Al Nord clima eccezional...

Meteo: al via fase stabile e soleggiata. Al Nord clima eccezionalmente mite

Nel corso di questo ultimo weekend del 2025 ha inizio una fase di calma meteorologica che coinvolge quasi tutto il Paese. Temperature in rialzo.
Previsione27 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione27 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Esaurita la recente fase di maltempo sull’Italia, tra i cui effetti vale la pena ricordare le super nevicate tra le Alpi occidentali e il basso Piemonte, con accumuli eccezionali in quota (sopra i 1500 metri si misurano fino a 2 metri di neve fresca, caduta in appena 4 giorni), adesso si profila un generale miglioramento.

Gli ultimi giorni dell’anno vedranno una fase di calma meteorologica, grazie ad un campo di alta pressione con baricentro sulle Isole britanniche e in espansione fino alla Penisola italiana, capace di garantire prevalenti condizioni di stabilità atmosferica. Leggermente ai margini resteranno le Isole maggiori, dove osserveremo una maggiore variabilità sia nella giornata di oggi (27 dicembre) e poi di nuovo a inizio settimana, con qualche pioggia possibile in entrambe le isole.

Nel frattempo, anche la ventilazione burrascosa tenderà ad attenuarsi, specie a partire da domenica 28, e con essa anche il moto ondoso dei mari. Le temperature, infine, torneranno oltre la norma, in modo più marcato al Nord e in montagna dove l’anomalia termica, tra il 27 e il 29 dicembre, potrebbe essere anche di una decina di gradi.

A seguire, tra la sera del 30 e il 31 dicembre (San Silvestro), potrebbe profilarsi l’irruzione di aria più fredda da est, che al momento non porterebbe a importanti precipitazioni ma più che altro ad un nuovo rinforzo dei venti e un calo termico. Tuttavia le possibili conseguenze sono ancora tutte da valutare. L’evoluzione resta molto incerta, seguite i prossimi aggiornamenti per dettagli più precisi.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 27 dicembre)

Tempo stabile e ben soleggiato al Nord e in gran parte del Centro-Sud, a parte ancora della nuvolosità sparsa su Marche, Abruzzo, Molise, Appennino campano (Irpinia), Basilicata, Puglia e nordest della Calabria ma in graduale e parziale attenuazione in giornata. Il maltempo insiste in Sardegna con molte nuvole accompagnate da piogge e rovesci sparsi, più insistenti e diffusi sul versante orientale dove saranno anche possibili dei temporali. In Sicilia schiarite più ampie nel nord e ovest dell'Isola, locali piogge nel sudest.

Temperature minime in generale diminuzione, all’alba deboli gelate al Nord e nelle conche interne del Centro; massime in aumento al Centro-Nord. Venti moderati o tesi al Centro-Sud e su tutti i mari: orientali su quelli di ponente, settentrionali su quelli di levante, in Liguria e al Sud.

Le previsioni meteo per domenica 28 dicembre

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli generalmente sereni. Da segnalare solo qualche modesto annuvolamento su Sardegna orientale e meridionale e nel settore tirrenico tra bassa Calabria e Sicilia. Nella successiva notte formazione di nebbie a banchi sulla bassa valle padana.

Temperature minime stazionarie, deboli gelate all’alba al Nord e nelle aree interne del Centro; massime in ulteriore aumento sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche. Clima eccezionalmente mite per il periodo. Venti in attenuazione, moderati o tesi settentrionali su mari e regioni meridionali.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: domenica 28 dicembre venti in attenuazione e ulteriore miglioramento. Clima mite
    Previsione27 Dicembre 2025

    Meteo: domenica 28 dicembre venti in attenuazione e ulteriore miglioramento. Clima mite

    Anche domenica 28 il tempo si presenterà stabile, con venti in attenuazione e temperature in rialzo verso valori oltre la norma, specie al Nord.
  • Meteo, fase stabile negli ultimi giorni dell'anno: le previsioni
    Previsione27 Dicembre 2025

    Meteo, fase stabile negli ultimi giorni dell'anno: le previsioni

    Alta pressione in rinforzo sull'Italia: assenza di piogge con temperature oltre la norma. Calo termico da San Silvestro. Le previsioni meteo del 27-28 dicembre
  • Meteo, 27-28 dicembre con alta pressione in rinforzo: le previsioni
    Previsione26 Dicembre 2025

    Meteo, 27-28 dicembre con alta pressione in rinforzo: le previsioni

    Fase di tempo stabile negli ultimi giorni dell'anno: tempo stabile con qualche nebbia. Calo termico verso San Silvestro. Le previsioni meteo del 27-28 dicembre
  • Meteo: a Santo Stefano si placa il maltempo! Dal weekend tempo più stabile
    Previsione26 Dicembre 2025

    Meteo: a Santo Stefano si placa il maltempo! Dal weekend tempo più stabile

    Si esaurisce l’ondata di maltempo che ha segnato la Vigilia e in parte anche il giorno di Natale sull’Italia: nella giornata di Santo Stefano si andrà incontro ad un ulteriore miglioramento con le ultime deboli precipitazioni sul medio versante adriatico e sulle Isole maggiori, mentre si interrompono anche le super nevicate tra le Alpi occidentali e il basso Piemonte, dopo gli accumuli eccezionali degli ultimi 4 giorni. La circolazione ciclonica responsabile della fase perturbata, associata a ve
Ultime newsVedi tutte
Meteo: ultima parte del 2025 con clima mite, ma a ridosso del Capodanno irrompe l'aria fredda!
Tendenza27 Dicembre 2025
Meteo: ultima parte del 2025 con clima mite, ma a ridosso del Capodanno irrompe l'aria fredda!
La tendenza meteo per gli ultimi giorni del 2025 vedono un tempo stabile e piuttosto mite, ma Capodanno si preannuncia molto freddo.
Meteo, ultimi giorni dell'anno con tempo stabile poi aria più fredda
Tendenza26 Dicembre 2025
Meteo, ultimi giorni dell'anno con tempo stabile poi aria più fredda
Alta pressione in rinforzo negli ultimi giorni del 2025. Zero termico a 3000 metri. Per San Silvestro aria più fredda. La tendenza meteo
Meteo: ultimi giorni dell'anno con alta pressione! A Capodanno cambia qualcosa
Tendenza25 Dicembre 2025
Meteo: ultimi giorni dell'anno con alta pressione! A Capodanno cambia qualcosa
Gli ultimi giorni dell'anno saranno segnati da alta pressione con tempo stabile e clima piacevole. Tra San Silvestro e Capodanno cambia qualcosa.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 27 Dicembre ore 12:20

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154