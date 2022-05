La Luna ladra, “ruberebbe” acqua alla Terra da miliardi di anni

A quanto pare la Luna 'ruberebbe' da miliardi di anni l'acqua alla Terra. In che modo? Sottraendo dalla sua atmosfera ioni idrogeno e ossigeno che una volta combinati andrebbero a formare permafrost e acqua liquida per un volume complessivo di circa 3.500 chilometri cubici.

La Luna ladra e l'acqua mancante alla Terra

Secondo uno degli ultimi studi la Luna, 'ladra, ruberebbe' alla Terra tanta acqua quanta quella contenuta nell'ottavo lago più grande del mondo ovvero il lago Huron in Nord America.

Gli scienziati che hanno fatto questa importante scoperta hanno pubblicato sulla prestigiosa rivista Scientific Reports i dati raccolti durante l'interessante lavoro svolto per l’Istituto di Geofisica della University of Alaska Fairbanks. Analizzando i dati raccolti dalle principali missioni lunari delle agenzie spaziali di Stati Uniti, Europa, India e Giappone, gli scienziati hanno capito come la Luna raccolga acqua dall'atmosfera terrestre. Sulla Luna sono presenti infatti quantità rilevanti di ioni di ossigeno e idrogeno nei cinque giorni del mese lunare in cui il nostro satellite attraversa la 'coda' della magnetosfera terrestre.

A spiegarlo in parole semplici è stato il geofisico Gunther Kletetschka dell'Università dell'Alaska Fairbanks che ha creato una immagine comprensibile a tutti dicendo di pensare alla Luna come se fosse sotto la doccia, sotto una pioggia di ioni d'acqua che tornano sulla Terra cadendo sulla superficie della Luna.

Acqua sulla Luna: da dove arriva?

Il nuovo studio è davvero sensazionale. Il motivo? Non solo per il fatto che la Luna "ruba" l'acqua alla Terra, ma anche perché viene introdotta una nuova spiegazione su come potrebbe essere arrivata l'acqua sulla Luna.

Fino a prima si pensava, infatti, che l'acqua potesse arrivare a causa delle diverse collisioni con gli asteroidi. Questa ipotesi è ancora ritenuta valida e nessuno l'ha sconfessata, ma ad essa si è aggiunta quella che vede legate Luna e Terra per lo scambio di acqua.