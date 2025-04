Meteo, anticiclone in rinforzo tra il 30 aprile e il Primo Maggio: le previsioni

Fino a sabato l’Anticiclone Nord-Africano occuperà la nostra Penisola, garantendo così prevalenza di tempo soleggiato e stabile, piogge quasi del tutto assenti e graduale aumento delle temperature, con un anticipo di caldo estivo nell’ultima parte della settimana, quando quasi dappertutto le temperature massime si spingeranno oltre i 20 gradi, con possibili picchi anche di 30 gradi.

La situazione meteo tornerà probabilmente a cambiare nel corso di domenica, quando l’indebolimento dell’alta pressione favorirà l’avvicinamento di una perturbazione (la numero 1 di maggio) che porterà nuvole e prime piogge al Nord, con un successivo peggioramento anche al Centro-Sud nel corso di lunedì; con l’arrivo della perturbazione anche le temperature sono destinate a calare e a tornare su valori più vicini alla norma.

Le previsioni meteo per mercoledì 30 aprile

Mercoledì al mattino splenderà il sole in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose, con la possibilità di isolati rovesci e temporali sulle Alpi; sempre tanto sole altrove.

Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime in generale comprese tra 20 e 25 gradi e locali punte di 26-27 gradi. Venti per lo più deboli con rinforzi di Tramontana su Ionio e Basso Adriatico; localmente mossi Basso Adriatico e Ionio, calmi o poco mossi gli altri mari.

Le previsioni meteo per giovedì 1 maggio, Festa dei Lavoratori

Giovedì cielo sempre in prevalenza sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per consueto incremento della nuvolosità sui monti nelle ore pomeridiane, comunque con scarso rischio di precipitazioni, salvo qualche sporadico e breve rovescio fra le Prealpi lombarde e i rilievi veneto-friulani.

Temperature stazionarie o in ulteriore leggero rialzo con valori massimi diffusamente dai 22 ai 27 gradi. Venti in generale deboli, con locali rinforzi di Maestrale intorno alla Puglia, da est nel Canale di Sardegna.