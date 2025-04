Meteo: Primo Maggio con caldo estivo e picchi di 30 gradi! Ecco dove

Anche gli ultimi dati disponibili confermano l’avvio di una fase di tempo stabile, soleggiato e con temperature in progressivo aumento da mercoledì 30 aprile in tutta l’Italia; da metà settimana infatti un promontorio anticiclonico si estenderà sul Mediterraneo, sull’Italia e in gran parte dell’Europa centro-occidentale, dando luogo alla prima ondata di caldo che investirà molti Paesi europei, raggiunti da una massa d’aria di origine sub-tropicale, proveniente dal Nord Africa, con caratteristiche termiche decisamente anomale, la cui temperatura nei prossimi giorni sarà fino a 6/10 gradi oltre la media del periodo.

Questa anomalia termica e il soleggiamento garantito dalla stabilità atmosferica dell’alta pressione, daranno luogo a temperature anche al suolo elevate e ben oltre la norma. In Italia, tra giovedì 1 maggio e domenica 4 il graduale aumento delle temperature massime farà registrare valori di 6/8 gradi oltre la norma, con un caldo da inizio estate nelle nostre regioni settentrionali e in Sardegna e con picchi quindi vicini ai 30 gradi.

Questa fase anticiclonica, in base ai dati oggi disponibili, potrebbe interrompersi nella giornata lunedì 5 maggio con l’arrivo sul Nord Italia di una perturbazione responsabile di un deciso peggioramento; questa evoluzione è però ancora affetta da una scarsa affidabilità, vi invitiamo quindi a seguire i prossimi aggiornamenti.