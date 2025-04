Meteo 30 aprile: ecco l'Anticiclone! Tra Primo Maggio e domenica 4 temperature estive: ecco dove

Fine aprile e inizio maggio all’insegna del tempo stabile grazie al ritorno dell’alta pressione che abbraccerà sempre più decisamente l’Italia favorendo condizioni di cielo in prevalenza sereno fino al fine settimana. L’aria più calda che accompagna la struttura anticiclonica determinerà un sensibile rialzo termico con valori pomeridiani ben oltre la media. In particolare, durante il ponte del Primo Maggio si avrà un assaggio di estate con temperature oltre i 25 gradi in molte regioni e locali picchi vicini ai 30 gradi.

Tuttavia, questa situazione di tempo stabile e caldo non durerà a lungo. Già nel corso della giornata di domenica 4 saranno evidenti i primi segnali di un cedimento dell’alta pressione a partire dalle regioni settentrionali dove cominceranno a farsi strada le prime nuvole accompagnate da qualche rovescio che andrà a interessare le Alpi e le vicine pianure dal pomeriggio, segno del probabile imminente transito di una perturbazione che poi, all’inizio della nuova settimana, raggiungerà parte del Centro-Sud determinando anche un generale ridimensionamento delle temperature.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 30 aprile)

Tempo stabile e soleggiato in tutto il Paese. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui monti, con solo qualche breve e sporadico rovescio o temporale sulle Prealpi lombardo-venete, nella zona delle Dolomiti e sull’Appennino Ligure.

Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime in generale comprese tra 20 e 25 gradi e locali punte di 26-27 gradi. Venti per lo più deboli con rinforzi di Maestrale sulla Puglia e da est nel Canale di Sardegna. Localmente mossi basso Adriatico, Ionio e Canale di Sardegna, calmi o poco mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per giovedì 1 maggio, Festa dei Lavoratori

Altra giornata stabile con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Durante il pomeriggio consueto incremento della nuvolosità sui monti, ma associata a scarso rischio di precipitazioni, salvo qualche sporadico e breve rovescio fra le Prealpi lombarde e i rilievi vento-friulani.

Temperature stazionarie o in ulteriore leggero rialzo con valori massimi diffusamente dai 22 ai 27 gradi. Venti in generale deboli, con locali rinforzi di Maestrale intorno alla Puglia, da est nel Canale di Sardegna.