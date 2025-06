Meteo: instabilità in aumento e rischio temporali, ma il caldo non molla la presa. Le previsioni da domenica 15

Oggi l’alta pressione garantirà ancora tempo soleggiato e stabile in gran parte del Centro-Sud e nelle Isole, mentre al Nord tornerà a farsi sentire l’instabilità: a causa di una perturbazione (la numero 4 del mese) che si addosserà alle Alpi, aria relativamente più fresca e instabile riuscirà infatti a infiltrarsi sulle regioni settentrionali, favorendo la formazione di numerosi temporali.

Nonostante ciò le temperature rimarranno insolitamente alte in gran parte d'Italia, con il caldo afoso che risulterà ancora intenso: le temperature massime oltrepasseranno nuovamente i 30 gradi, con picchi di temperatura anche superiori ai 35 gradi, fino a sfiorare i 40 gradi in Sardegna; il caldo risulterà fastidioso anche di notte, con minime in molte zone oltre i 20 gradi (notti tropicali), accompagnate da tassi di umidità in crescita.

Le previsioni meteo per domenica 15 giugno

Oggi al mattino bello quasi dappertutto, con un po’ di nuvole solo all’estremo Nord-Ovest. Nel pomeriggio nubi in aumento su gran parte del Nord, con rovesci e temporali isolati su Alpi, Appennino Settentrionale e pianure piemontesi; sempre in generale soleggiato nel resto d’Italia, con isolati temporali solo sull’Appennino centrale. In serata qualche temporale anche sulle pianure di Lombardia e Veneto.

Temperature massime con poche variazioni e sempre oltre la norma, quasi dappertutto comprese fra 29 e 36 gradi, con picchi di 37-38 gradi in Sardegna. Venti deboli, con locali rinforzi in prossimità dei temporali.

Le previsioni meteo per lunedì 16 giugno

Domani al mattino un po’ di nubi e qualche temporale sulle Venezie, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali isolati su Venezie, Emilia Romagna e zone interne del Centro-Sud; sempre in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in sensibile calo al Nord e in Sardegna; in leggera flessione anche nelle regioni del versante tirrenico, senza grandi variazioni altrove dove continuerà a fare molto caldo.