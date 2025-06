Meteo, weekend tra caldo intenso e temporali: le previsioni dal 14 giugno

Durante questo fine settimana si intensificherà questa prima ondata di dell'estate - causata dalla presenza sul Mediterraneo dell’Anticiclone Nordafricano, che oramai si estende anche su gran parte dell’Europa Centrale spingendosi addirittura sulle regioni meridionali della Scandinavia, in una configurazione particolare detta anche “a omega”, data la sua forma, dove compaiono due vaste aree di bassa pressione ai bordi, una nel settore atlantico del continente, l’altra sui Paesi dell’est ai confini con la Russia.

L’aria subtropicale trascinata sul nostro Paese dall’alta pressione continuerà a favorire il caldo intenso, con picchi di temperatura anche superiori ai 35 gradi, fino a sfiorare i 40 gradi in Sardegna; il caldo afoso si farà sentire anche di notte, con minime spesso ben oltre i 20 gradi (notti tropicali) accompagnate da tassi di umidità in crescita.

Il tempo resterà per lo più stabile e soleggiato anche nella giornata odierna, con solo la possibilità di brevi temporali di calore sulle zone alpine, mentre nel corso della giornata di domani si osserverà un primo cambiamento delle condizioni meteo al Nord per il transito della coda di una perturbazione (la numero 4 del mese) che favorirà un sensibile aumento dell’instabilità, con il rischio di temporali anche forti e grandinate. Le correnti più temperate al seguito del fronte instabile dovrebbero contribuire ad attenuare il caldo lunedì al Nord e nei giorni successivi probabilmente anche nel resto della Penisola.

Le previsioni meteo per sabato 14 giugno

Sabato al mattino tempo in prevalenza soleggiato in tutta Italia. Nel pomeriggio nuvolosità in temporaneo aumento sulle Alpi, con la possibilità di isolati temporali; un po’ di nubi, ma innocue, anche sulle pianure del Piemonte, sempre bello altrove.

Caldo afoso in ulteriore intensificazione: massime quasi dappertutto comprese fra 29 e 36 gradi, con fino a sfiorare 40 gradi in Sardegna. Venti deboli, per lo più a carattere di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 15 giugno

Domani inizialmente cielo in prevalenza sereno, a eccezione del Nord-Ovest dove comincerà ad aumentare la nuvolosità. Nel pomeriggio cielo nuvoloso al Nord, eccetto nelle coste dell’alto Adriatico; possibili rovesci o temporali lungo l’arco alpino, nell’Appennino settentrionale e, in forma più isolata, anche in pianura fra Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Nubi in aumento e brevi rovesci o temporali pomeridiani anche nelle zone interne del Centro. Sempre soleggiato nel resto del Paese.

Alla sera fenomeni in attenuazione, a parte ancora dei locali temporali nella pianura Padana occidentale.

Ancora molto caldo, ma con temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest. Venti deboli, con locali rinforzi in prossimità dei temporali.