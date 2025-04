Luna dei Fiori 2025: curiosità e caratteristiche del plenilunio di maggio

Come accade ogni mese, anche maggio 2025 avrà il suo plenilunio. Ma quando vedremo il disco lunare completamente illuminato, perché si chiama Luna dei Fiori e cosa avrà di caratteristico?

Luna dei Fiori 2025, la data

Per vedere splendere il nostro satellite naturale in tutta la sua pienezza dovremmo attendere il 12 maggio. La Luna raggiungerà la fase di piena alle 16.56 GMT (18.56 ora italiana), anche se ovviamente in quell'orario sarà impossibile vederla, a causa della luce solare. Ma non ci saranno problemi, visto che, a noi che la osserviamo dalla Terra, apparirà completamente illuminata anche la sera precedente e quella successiva.

©Stellarium - cielo del 12 maggio ore 22:00 circa

Vedremo una Superluna dei Fiori 2025?

Come già accaduto il mese precedente, il nostro satellite si mostrerà in tutta la sua pienezza in un momento che lo vedrà molto distante dal perigeo. Pertanto non potremmo parlare di Superluna di maggio, ma piuttosto di Microluna dei Fiori.

La sua posizione all'apogeo (raggiungerà la fase di piena a 404.528 km dalla Terra) ce la farà apparire in versione "mini", anche se si tratterà di una differenza minima: sarà infatti più piccola del 5% e meno luminosa del 10% rispetto a una Luna piena normale. Si tratterà dell'ultima Microluna 2025, che sebbene in versione ridotta promette di regalarci uno spettacolo speciale nel cielo di maggio.

Perché Luna dei Fiori?

Il nome deriva, come spesso accade, dai nativi americani, che avevano scelto questo appellativo per la luna piena di maggio per evidenziare la svolta climatica tipica di questo periodo.

L'omaggio alla natura che sboccia forte e rigogliosa, riempiendosi di colori, lo troviamo anche in molti altri appellativi che identificano il plenilunio di maggio: la tribù Anishnaabe la chiamava Luna in fiore, per i popoli Apache e Lakota era la Luna delle foglie verdi, mentre per la tribù Mohawk questa era la Luna della grande foglia.

La Luna dei Fiori splenderà dalla costellazione della Bilancia

La Luna sarà illuminata al 100% mentre si troverà nella costellazione della Bilancia. Si tratta di una delle due costellazioni in cui generalmente assistiamo al plenilunio di maggio (l'altra è quella dello Scorpione, protagonista del plenilunio dei Fiori 2024).

Sebbene nella porzione di cielo che ospita la costellazione della Bilancia non vi siano astri particolarmente brillanti (stelle di prima magnitudine) osservando la Luna Piena a occhio nudo potremmo comunque notare alcuni puntini più luminosi situati nelle vicinanze. Con molta probabilità tra questi ci sarà Zubenelgenubi, o Alpha Librae, che rappresenta la seconda stella più luminosa della costellazione.