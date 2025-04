Aprile 2025 ci saluta con un bacio celeste: stasera, 30 aprile, la congiunzione Luna - Giove

Aprile è ormai in dirittura d'arrivo, ma prima di salutarci vuole offrirci un nuovo spettacolo celeste. A salutare il cielo del mese arriverà stasera, 30 aprile, un bacio celeste davvero speciale, che avrà come protagonisti la Luna e Giove.

Luna e Giove danzano nell'ultima notte d'aprile

Sarà un valzer davvero speciale quello che vedrà protagonisti stasera, 30 aprile, Luna e Giove. Una piccola falce crescente del nostro satellite naturale e il gigante gassoso si incontreranno nel cielo occidentale, in quella porzione di firmamento racchiusa tra la costellazione del Toro e quella dell'Auriga, subito dopo il tramonto. Come fanno sapere dall'Uai (Unione Astronomi Italiani) si tratterà della settima e ultima congiunzione astrale di aprile, un mese decisamente "generoso" dal punto di vista di fenomeni celesti.

Per vedere il bacio di stasera non serviranno strumentazioni particolari, visto che Luna e Giove saranno perfettamente visibili a occhio nudo subito dopo il tramonto del Sole. Per ammirarli in tutta la sua bellezza avremmo tempo fino alle 23.30 circa, quando il gigante gassoso sparirà dietro l'orizzonte.

©Stellarium - cielo del 30 aprile ore 22:00 circa

Come osservare la congiunzione Luna-Giove

L'incontro tra la Luna e Giove si verificherà basso sull'orizzonte occidentale, ovvero a poca distanza dal punto in cui tramonta il Sole. Per ammirarlo in totale sicurezza sarà quindi importante evitare di puntare gli occhi a Ovest prima che la nostra Stella sia completamente tramontata.

Ciò non solo permetterà di evitare il rischio di danni (talvolta anche permanenti) agli occhi, ma ci permetterà anche di avere un cielo buio, particolarmente favorevole all'osservazione di fenomeni celesti. La luminosità di Giove e quella della Mezzaluna crescente, che stasera apparirà illuminata all'11,3%, creeranno le condizioni ideali per uno show che promette di regalarci molte emozioni.

Tripudio di stelle incorniciano l'ultimo bacio d'aprile

A incorniciare l'ultima effusione celeste d'aprile saranno alcuni degli astri più famosi del firmamento. Innanzitutto potremmo osservare la gigante arancione Betelgeuse, incastonata nella costellazione di Orione. Poco più in alto sulla destra stazionerà invece Capella, l'astro più brillante dell'Auriga ed il sesto per luminosità nel cielo notturno. La stella più vicina di tutte sarà Elnath della costellazione del Toro, situata leggermente in alto a destra rispetto alla Luna. Sotto Giove potremmo ammirare anche Aldebaran, nota anche con il nome di "occhio del Toro".