Torna il bacio Luna-Saturno (quasi) visibile a occhio nudo

Tra pochi giorni potremmo assistere alla congiunzione Luna-Saturno, un incontro sicuramente non rarissimo ma sempre emozionante da vedere. A rendere ancora più interessante il bacio tra il nostro satellite naturale e il Signore degli Anelli ci sarà anche il fatto che l'evento sarà (quasi) visibile a occhio nudo. Ma scopriamo di più.

Bacio Luna-Saturno, quando vederlo nel cielo di giugno

Il conto alla rovescia è già iniziato e tra pochissimi giorni potremmo assistere di nuovo a una delle congiunzioni più suggestive del firmamento. Nella notte tra il 18 e il 19 giugno i due corpi celesti si incontreranno nella costellazione dei Pesci.

Come fanno sapere dall'Uai, l'Unione astrofili italiani, il momento migliore per dedicarsi all'osservazione sarà quello che precede l'alba, quando i due astri appariranno particolarmente vicini nel cielo orientale.

Come vedere il bacio Luna-Saturno

Il nostro satellite - in fase di Ultimo Quarto - sorgerà insieme a Saturno nel cielo orientale. Individuarli non sarà certo difficile e lo spettacolo è (almeno tecnicamente) visibile anche a occhio nudo.

Ovviamente serviranno cieli sereni e privi di nubi, ma in queste condizioni sarà davvero possibile scorgere entrambi i corpi celesti senza ausilio di strumentazioni? Sicuramente poter disporre di un binocolo (o meglio ancora di un telescopio) aiuterà a scorgere anche i dettagli più preziosi del Pianeta degli Anelli, che in questo periodo si presenta nelle migliori condizioni per l'osservazione. Lo possiamo trovare nelle notti di giugno sull’orizzonte orientale, dove rimane visibile fino al giungere delle prime luci dell’alba.

Un altro consiglio che possiamo darvi per rendere l'osservazione di questo bacio celeste un momento davvero magico, è quello di scegliere punti abbastanza bui. Posizionarsi lontano dalle luci artificiali delle città darà un contributo immenso a questo spettacolo che si preannuncia davvero straordinario.

I cieli bui poi, consentiranno di aggiungere un tocco di magia in più all'evento, visto che proprio nella sera che vedrà la Luna danzare con Saturno ci saranno anche molti sciami meteorici che si avvicinano alla fase di massima attività. Assistere a una delle congiunzioni più suggestive del firmamento incorniciata da una pioggia di stelle cadenti potrà regalare emozioni davvero uniche.