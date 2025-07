Torna stasera, 28 luglio, il bacio Luna-Marte (visibile a occhio nudo)

Luglio volge ormai al termine, ma prima di salutarci ci regalerà uno spettacolo celeste davvero imperdibile: alzando gli occhi al cielo stasera, 28 luglio, potremmo infatti ammirare il bacio Luna-Marte. I dettagli di quest'incontro cosmico visibile a occhio nudo.

Congiunzione Luna-Marte del 28 luglio, i dettagli

Non si tratta di un incontro rarissimo, ma la vicinanza tra Luna e Marte riesce ogni volta a incantarci. L'incontro di stasera, 28 luglio, vedrà il nostro satellite in fase crescente, con una luminosità del 15,7% dopo il novilunio di giovedì scorso.

Non brillerà moltissimo quindi, ma a illuminare l'evento ci penserà Marte. Il Pianeta Rosso, notoriamente brillante, permetterà di osservare l'evento anche a occhio nudo, sempreché il tempo sia clemente.

Per seguire questo nuovo valzer celeste, sarà sufficiente mettersi con il naso all'insù mezz'ora dopo il tramonto. A quell'ora il Gemello della Terra sorgerà di poco sopra alla Luna nell'orizzonte occidentale. L'incontro avverrà tra la costellazione della Vergine (a sinistra) e quella del Leone (a destra).

Riconoscere Marte non sarà certo difficile, visto che si troverà vicinissimo al nostro satellite naturale e si presenterà con il suo consueto colore rossastro.

©Stellarium - cielo del 28 luglio ore 21:00 circa

Come vedere il bacio Luna-Marte nel cielo di luglio

Quest'ultimo appuntamento celeste di luglio avrà luogo (come si può vedere osservando l'immagine) piuttosto basso all'orizzonte. Come anticipato non serviranno strumentazioni particolari, ma saranno necessarie alcune precauzioni per non perdersi la bellezza di quest'evento.

Oltre a necessitare di cieli sereni e abbastanza bui, sarà necessario scegliere punti di osservazione che non presentino ostacoli all'orizzonte. Alberi, edifici e qualunque altra barriera, naturale o artificiale, rischierebbe di rovinare lo show. Per ammirare questa danza celeste avremmo circa un'ora e mezzo di tempo, dopodiché il nostro satellite naturale tramonterà, seguito a breve distanza da Marte.

Cosa avrà di speciale la congiunzione di stasera?

Oltre ad essere l'ultima del mese, quella tra Luna e Marte sarà anche la sola in tutto luglio che si verifica nelle prime ore della sera. L'incontro tra i due corpi celesti sarà, come anticipato, visibile a occhio nudo, sempre che il meteo sia clemente e ci regali cieli sgombri da nubi. Se volete conoscere le previsioni meteo per la vostra zona, potete ovviamente consultare la nostra sezione dedicata.