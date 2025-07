Torna il bacio Luna-Giove visibile a occhio nudo

Il cielo non smette mai di stupirci, e quello estivo in particolare offre continui spettacoli ai quali nessun appassionato vuole rinunciare. Un nuovo appuntamento è fissato per il prossimo 23 luglio, quando Luna e Giove danzeranno vicini. Ecco tutti i dettagli di questo bacio celeste visibile a occhio nudo.

Luna e Giove danzano nel cielo di luglio

Non possiamo certo definirla una congiunzione rara, ma quella tra Luna e Giove è sempre capace di incantarci e tenere con gli occhi incollati al firmamento migliaia di skywatcher.

Coloro che non vogliono perdere l'occasione di ammirarla ancora una volta, dovranno puntare la sveglia a un orario un po' scomodo. Tuttavia possiamo assicurarvi che lo spettacolo vi ripagherà abbondantemente del piccolo sacrificio, visto che l'incontro del 23 luglio tra il nostro satellite e il Gigante gassoso promette di regalarci moltissime emozioni.

Come fanno sapere dall'Uai l'evento sarà visibile a occhio nudo all'alba del 23 luglio. L'Unione Astrofili Italiani consiglia di dedicarsi all'osservazione alle prime luci del mattino, approssimativamente intorno alle 5:00. Senza l'ausilio di strumentazioni sarà possibile vedere una piccola falce di Luna calante, illuminata appena al 2,6%, che si avvicinerà a Giove nella costellazione dei Gemelli.

©Stellarium - cielo del 23 luglio ore 5:00 circa

Con un telescopio lo spettacolo raddoppia

In prossimità dell'area di cielo nella quale avverrà la congiunzione Luna-Giove, potremmo trovare anche Venere. Il Pianeta dedicato alla Dea dell'amore si troverà nella costellazione del Toro, insieme alla brillantissima stella Aldebaran. Anche Venere e l'astro saranno, in condizioni meteo favorevoli, ben visibili a occhio nudo.

Poter disporre di un piccolo telescopio tuttavia, aumenterà lo spettacolo. Come è possibile osservare dall'immagine infatti, poco sopra i due corpi celesti coinvolti nel bacio spaziale e Venere, si troverà anche Urano. Il settimo Pianeta del Sistema Solare non sarà ovviamente visibile a occhio nudo, data la sua grande distanza.

Come vedere il bacio Luna-Giove

Pe poter ammirare al meglio questa nuova congiunzione celeste sarà necessario innanzitutto, poter contare su cieli sereni. Come sempre accade quando parliamo di eventi del firmamento poi, anche allontanarsi dalle luci artificiali delle città è importante, così da impedire che queste sciupino in parte lo spettacolo.

Come anticipato, il bacio celeste tra Luna e Giove sarà perfettamente visibile a occhio nudo, così come Venere e la stella Aldebaran. Tuttavia, un piccolo telescopio ci permetterà di osservare anche Urano, il Pianeta gigante ghiacciato tipicamente difficile da individuare.

D'altra parte, un telescopio potrebbe limitare l'osservazione delle stelle cadenti, tra le quali troviamo anche le mitiche Perseidi, che in queste notti promettono piogge suggestive. Ma allora è meglio dedicarsi all'osservazione a occhio nudo o con un telescopio? La scelta ideale sarebbe quella di portare con sé l'attrezzatura, e alternare momenti in cui scrutiamo il firmamento con il telescopio, ad altri in cui lasciamo gli occhi "nudi" vagare nella volta celeste.