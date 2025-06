Asteroide, la Nasa alza le probabilità di impatto lunare

L'asteroide 2024 YR4 è tornato sotto i riflettori dopo le ultime ricerche realizzate dalla NASA. Stando agli ultimi aggiornamenti, infatti, l'asteroide rischia di impattare sulla Luna nel 2032.

Asteroide 2024 YR4 rischia impatto sulla Luna nel 2032

Un team, guidato da Andy Rivkin del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, ha studiato i movimenti dell'asteroide 2024 YR4 grazie all'utilizzo di una telecamera a infrarossi del telescopio James Webb Space Telescope. Le previsioni sulla traiettoria dell'asteroide rivelano di un possibile impatto lunare dal 3,8% al 4,3% nel 2032 secondo un aggiornamento della NASA. L'astronomo Pawan Kumar, ex ricercatore presso l'Indian Institute of Astrophysics di Bengaluru, ha dichiarato: "con l'arrivo dei dati, è normale che la probabilità di impatto evolva", ma ha immediatamente precisato "anche se si verificasse una collisione, non altererebbe l'orbita della Luna".

Non c'è da preoccuparsi quindi secondo l'astronomo Pawan Kumar che ha precisato: "Non c'è alcun motivo di preoccupazione, visto che qualsiasi detrito lunare esploso nello spazio a causa dell'impatto esploderebbe nell'atmosfera terrestre se raggiungesse lo spazio vicino alla Terra".

Asteroide YR4 colpirà la Terra? Probabilità bassissime

La prima rilevazione dell'asteroide YR4 è arrivata lo scorso dicembre e da allora ha conquistato rapidamente ribalta per la sua probabilità di colpire la Terra superiore all'1%, la più alta mai registrata per qualsiasi asteroide di grandi dimensioni. Dati alla mano, l'asteroide YR4 è lungo tra i 53 e i 67 metri e sarebbe grande quanto un palazzo di 10 piani. Il rischio di un possibile impatto di YR4 sulla Terra è passato nel giro di pochi mesi dall'1,2% al 3,1%.

Tuttavia, il rischio di impatto è diminuito con l'arrivo di ulteriori dati orbitali. Entro il 19 febbraio, la probabilità era scesa all'1,5%, per poi scendere allo 0,3% il giorno successivo. Il 24 febbraio, la NASA ha annunciato il "via libera" ufficiale sui social media, comunicando che la probabilità di impatto era scesa ad appena lo 0,004% e che si prevedeva che l'asteroide "passasse in sicurezza vicino alla Terra nel 2032". La "popolarità" di YR4 resta ancora alta visto che il team della NASA ricorda che è "un asteroide su misura per gli sforzi di difesa planetaria e ha tutte le carte in regola per attirare la nostra attenzione".