La Luna piena delle Fragole mercoledì 11 giugno 2025, a che ora vederla e perché si chiama così

Questa sera ci attende un evento celeste mozzafiato: la cosiddetta "Luna delle fragole", che tra poche ore illuminerà il cielo notturno con il suo fascino unico. Quest'anno, questo plenilunio avrà una particolarità straordinaria: sarà la luna piena che si leverà più bassa all’orizzonte rispetto a qualsiasi altra nei prossimi 18 anni. Cos’è esattamente la Luna delle Fragole? Scopriamolo insieme.

Luna Piena delle Fragole, perché si chiama così

La “Luna delle Fragole” è un evento astronomico che si manifesta quando la Luna si trova in opposizione al Sole, cioè quando la Terra si interpone tra i due corpi celesti. In questa configurazione, l’intera faccia della Luna viene illuminata, rendendola pienamente visibile dalla Terra. Nonostante il nome evocativo, il suo colore raramente richiama il rosso intenso delle fragole; più comunemente appare con sfumature dorate, giallastre o arancioni.

Queste tonalità possono comunque variare leggermente in base all'altezza della Luna sull’orizzonte e alla presenza di polveri o inquinanti nell’atmosfera. Quando si trova bassa nel cielo, infatti, la luce lunare deve attraversare uno strato atmosferico più spesso, il che influisce sulla percezione del suo colore e contribuisce a darle quell’aspetto caldo e suggestivo.

Il nome "Luna delle fragole" deriva dalle tribù di nativi americani, in particolare gli Algonchini, che associavano la luna piena di giugno al periodo di raccolta delle fragole selvatiche. Insomma, si trattava di un indicatore temporale cruciale per le loro attività agricole e di sussistenza.

Non solo le fragole: altre culture e tradizioni hanno dato a questa luna piena nomi diversi ma altrettanto significativi. In Europa, per esempio, era conosciuta come Luna del Miele o Luna delle Rose, che si riferiscono rispettivamente alla produzione del miele e alla fioritura delle rose, sempre in questo periodo.

Luna piena delle Fragole, quando e a che ora vederla

La Luna delle Fragole si manifesta solitamente nel mese di giugno ed è il plenilunio che si verifica più vicino al solstizio d’estate. Non ha una data precisa, poiché la luna piena varia ogni anno nel calendario gregoriano. Tuttavia, quest'anno assume un significato speciale, visto che sarà la luna piena più bassa all’orizzonte dal 2006, e per assistere a un evento simile dovremo attendere fino al 2043!

Il picco esatto del fenomeno avviene alle 9:44 del mattino di mercoledì 11 giugno, ora italiana, quando da noi il Sole è già alto e la Luna difficilmente osservabile. Per questo motivo, il momento migliore per godersi lo spettacolo sarà questa sera, poco dopo il tramonto. Durante le prime ore della notte tra il 10 e l’11 giugno, infatti, la Luna appare piena e particolarmente bassa sull’orizzonte, offrendo un panorama suggestivo tutto da ammirare.