Meteo: ponte del Primo Maggio stabile e con caldo estivo, ma quanto durerà? La tendenza

Gli ultimi giorni della settimana saranno caratterizzati sull’Italia da temperature tipiche di inizio estate e da tempo spesso soleggiato, in particolare venerdì 2 e sabato 3 maggio. Da domenica 4 lo scenario potrebbe iniziare a cambiare gradualmente, specialmente sulle regioni settentrionali.

Nel dettaglio, venerdì avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio un po’ di nubi solo sulle aree prealpine del Nordest e sull’Appennino meridionale. Le temperature saliranno ancora leggermente sulle regioni centro settentrionali: valori quasi ovunque superiori alla norma. Venti deboli, salvo moderato Maestrale nel canale d’Otranto e moderati venti da est nel canale di Sardegna.

Sabato tempo generalmente soleggiato e stabile, nonostante annuvolamenti temporanei a quote medio alte in Sardegna e sulle regioni centro settentrionali. Nel pomeriggio possibilità di rovesci isolati sull’Alto Adige e sulle Alpi orientali. Le temperature restano al di sopra della norma. Venti per lo più deboli.

Da domenica 4 maggio alta pressione in indebolimento e nuovo peggioramento del tempo: la tendenza meteo

Nella giornata di domenica, sulla base degli ultimi aggiornamenti modellistici, l’alta pressione sull’Italia si indebolirà. Il tempo dovrebbe rimanere ancora abbastanza soleggiato in Sicilia e al Sud, mentre sul resto del Paese aumenterà la nuvolosità.

La probabilità di pioggia aumenterà nel corso del giorno soprattutto sulle Alpi e sulle relative aree pedemontane, in particolare sul Nordest. Venti in graduale intensificazione.