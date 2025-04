Meteo, nel weekend arriva la prima perturbazione di maggio: rischio di forte maltempo

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che l'anticiclone africano garantirà tempo bello per quasi tutto il ponte del Primo Maggio, con tanto sole e un primo assaggio di caldo estivo, ma nel weekend fra il 3 e il 4 maggio si profilano i primi segnali di cambiamento, sensibili soprattutto da domenica quando arriveranno anche alcune piogge.

La tendenza meteo dal weekend del 3 e 4 maggio

Sabato 3 maggio le condizioni meteo saranno ancora in prevalenza stabili e soleggiate, con temperature superiori alla norma. Proseguirà infatti la fase di caldo anomalo, con picchi fino a valori di stampo estivo, determinata dall’aria calda di origine sub-tropicale che accompagna l’anticiclone africano: le temperature massime saranno intorno o superiori ai 25 gradi in molte regioni, con locali punte che si spingeranno anche vicino ai 30°C. Unica insidia da segnalare, un primo locale aumento dell’instabilità pomeridiana nelle zone alpine.

Nel corso di domenica 4 maggio poi si conferma il cedimento dell’alta pressione sulle regioni settentrionali, che consentirà l’arrivo della prima perturbazione di maggio. Stando alle attuali proiezioni rovesci e temporali dovrebbero risultare concentrati principalmente in Liguria, sulle Alpi e nelle vicine pianure; in base ai dati oggi disponibili, che dovranno essere confermati nei prossimi aggiornamenti, qualche pioggia o temporale potrebbe già raggiungere anche la Sardegna, l’Appennino settentrionale e le regioni centrali tirreniche, mentre al Sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza soleggiato. Lunedì la parte più attiva della perturbazione coinvolgerà con un deciso peggioramento il Centro-Nord, la Campania e la Sardegna, dando luogo anche ad un’intensa ventilazione su quasi tutta l’Italia e a un brusco calo termico, tranne al Sud.

Il peggioramento di domenica, e ancor più il maltempo diffuso previsto al momento per lunedì, saranno caratterizzati da un notevole contrasto termico tra il caldo anomalo preesistente sulle nostre regioni e l’aria più fredda in arrivo con la perturbazione; questo potrà favorire lo sviluppo di forti fenomeni di tipo convettivo (rovesci e temporali), con la possibilità di locali nubifragi, grandine e violente raffiche di vento. Vi invitiamo quindi a seguire i nostri aggiornamenti quotidiani per i dettagli e, in vista della probabile fase di maltempo di domenica e lunedì, a consultare le eventuali allerte emesse dalla Protezione Civile.