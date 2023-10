Gli italiani continuano a viaggiare anche d'autunno: le mete preferite

L’estate si è conclusa ormai da alcune settimane, eppure la voglia di vacanza sembra non volersi esaurire, grazie anche a una lunga ondata di bel tempo e a temperature mediamente ancora più che miti. Lo confermano anche le statistiche: i turisti continuano a godersi il sole d'ottobre al mare, in montagna, ai laghi e nelle città d’arte, organizzando viaggi sia in Italia sia all’estero.

Tra le mete più gettonate fuori dai nostri confini nazionali ci sono, in particolare, i paesi dove le temperature sono ancora elevate ed è possibile vivere appieno il mare anche nella prima parte dell'autunno.

Tra vacanze nella natura e città d'arte

Durante l’estate il turismo è andato quest'anno a gonfie vele, peraltro con un numero molto elevato di stranieri che ha scelto di trascorrere le ferie nella nostra penisola. Tornando agli italiani, anche in questo periodo - dopo essersi goduti principalmente mare e montagna durante la stagione più calda - si continuano a programmare in grande quantità delle piccole vacanze autunnali.

Queste settimane, infatti, sono il momento ideale per visitare città d’arte o per viaggiare all’insegna del relax. Oltre ai paesaggi naturali con i colori autunnali, le temperature di ottobre sono perfette per effettuare un trekking o per una gita all’insegna dello sport all’aria aperta.

Facendo riferimento a un recentissimo report stilato da Tramundi, i turisti sono propensi a fare perlopiù viaggi brevi, magari della durata di un fine settimana o poco più. Altre persone, invece, stanno programmando viaggi più strutturati: tra le mete più gettonate all'estero spiccano l’Egitto, il Vietnam e l’India, anche se non mancano le destinazioni europee.