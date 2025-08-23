FacebookInstagramXWhatsApp

  Meteo, 23-24 agosto con tempo instabile e meno caldo

Meteo, 23-24 agosto con tempo instabile e meno caldo

Correnti nord-occidentali determinano un weekend molto variabile sull'Italia con occasione per nuovi temporali. Temporaneo calo termico al Sud. Le previsioni meteo
23 Agosto 2025
L’intensa perturbazione (la n.3 di agosto), che ha causato la recente ondata di maltempo al Centro-Nord, si è trasferita definitivamente verso i Balcani. Alle sue spalle la rimonta poco convinta dell’alta pressione presente sull’Europa occidentale lascia la Penisola esposta ad un flusso di correnti nord-occidentali relativamente umide e temperate, capaci di generare altri episodi di instabilità atmosferica per tutto il fine settimana e l’occasione, dunque, per altre precipitazioni. Nel frattempo, il ricambio di massa d’aria coinvolge le regioni meridionali dove si interrompe anche l’ultima fiammata africana e dove le temperature tendono così a ridimensionarsi. In generale, nel corso del weekend, osserveremo un clima estivo ovunque accettabile, con valori nella norma o addirittura leggermente sotto. L’evoluzione per la prossima settimana resta incerta: lo scenario al momento più probabile vede una prosecuzione della variabilità, a causa di un flusso ondulato atlantico piuttosto vivace fino al Mediterraneo centrale, in seno al quale si muoveranno rapidi almeno 3 perturbazioni. La prima tra lunedì sera e martedì (con effetti più che altro al Sud), la seconda più intensa tra mercoledì pomeriggio e venerdì (con obiettivo il Centro-Nord), la terza sabato. In questo contesto il Centro-Sud e le Isole, nella parte centrale della settimana, sperimenteranno anche una breve fase di caldo anomalo, con il termometro temporaneamente oltre i 35 gradi.

Previsioni meteo per sabato 23 agosto

Su Sicilia e Sardegna tempo stabile e soleggiato per l’intera giornata. Nel resto del Paese condizioni di spiccata variabilità con tratti soleggiati più ampi in mattinata nelle Alpi centro-occidentali, in Valle d’Aosta, sulle regioni centrali e all’estremo Sud. L’atmosfera sarà ancora instabile, favorevole ad annuvolamenti e ad alcuni brevi rovesci o isolati temporali: più probabili, nel corso della giornata, su Lombardia orientale, Nord-Est, dorsale appenninica, Campania, Lucania, alta Calabria e Puglia centro-meridionale. In serata tendenza ad un miglioramento, salvo al Nord-Est dove proseguirà la fase instabile. Temperature: massime in lieve calo al Nord, al Sud e in Sicilia, quasi ovunque non oltre i 30-31 gradi. Venti: tesi di Maestrale sulle Isole, in indebolimento a fine giornata.

Previsioni meteo per domenica 24 agosto

Al Sud, sulle Isole e lungo le coste del medio-alto Tirreno tempo in prevalenza soleggiato, salvo temporanei addensamenti pomeridiani sull’Appennino meridionale. Dal pomeriggio ampie schiarite anche nel settore dell’alto Adriatico. Nuvolosità variabile nel resto d’Italia, con alcuni rovesci o isolati temporali: nella notte e al mattino su gran parte del Nord, su Marche e costa abruzzese; in seguito i fenomeni si concentreranno in Emilia, nelle zone interne della Liguria e della Toscana e lungo la dorsale centro-settentrionale, per esaurirsi poi in serata. Temperature massime in ulteriore calo in Val Padana dove non si andrà oltre i 26-27 °C, quasi stazionarie altrove. Venti deboli, salvo qualche rinforzo da est su alto Adriatico e Pianura Padana.

