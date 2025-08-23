Meteo, weekend a tratti instabile: le previsioni

L’intensa perturbazione (la n.3 di agosto) che ha causato forte maltempo al Centro-Nord, si è allontanata verso i Balcani lasciando, però, dietro di sé un’atmosfera instabile che favorirà ancora per tutto il fine settimana condizioni di variabilità con formazione di numerosi temporali. La massa d’aria più fresca al suo seguito ha raggiunto anche le regioni meridionali dove le temperature si sono in parte ridimensionate; in generale, nel fine settimana, i valori si manterranno nella media o leggermente sotto. Lunedì, il temporaneo rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo, determinerà condizioni di tempo stabile sull’Italia, a parte possibili brevi temporali pomeridiani sull’Appennino centro-settentrionale. Martedì potrebbe transitare una veloce perturbazione atlantica la cui traiettoria ed effetti associati non sono al momento individuabili con sufficiente affidabilità. Da metà della prossima settimana è probabile una nuova rimonta dell’Anticiclone Nordafricano che punterà soprattutto verso le regioni meridionali lambendo anche il Centro, mentre il Nord rimarrà esposto alle correnti perturbate atlantiche. Se questo scenario venisse confermato nei prossimi aggiornamenti, si potrebbe delineare una nuova ondata di calore che interesserebbe per lo più il Sud con temperature che potrebbero di nuovo oltrepassare i 35 gradi per alcuni giorni.

Previsioni meteo per oggi, sabato 23 agosto

Tempo stabile e soleggiato in Sicilia e Sardegna. Prevalenza di nuvole sulle altre regioni, alternate anche a momenti soleggiati. Nel corso della giornata possibili rovesci e temporali su Lombardia orientale, Nord-Est, zone interne e adriatiche del Centro e gran parte del Sud. Generale miglioramento alla sera, a parte ancora qualche isolato rovescio fra est Lombardia e Veneto, in Romagna e intorno allo Stretto di Messina. Temperature massime in calo al Nord, al Sud e in Sicilia, stazionarie o in lieve rialzo nel resto del Paese; valori nella media o leggermente sotto. Maestrale sulle Isole, in indebolimento.

Previsioni meteo per domenica 24 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso sulle isole maggiori, coste tirreniche e ioniche. Schiarite dal pomeriggio anche nel settore dell’alto Adriatico. Nubi più o meno compatte nel resto d’Italia, con isolati rovesci o temporali su Alpi, Nord-Ovest, Emilia Romagna, zone interne del Centro-Sud con possibili locali sconfinamenti verso le coste del medio Adriatico. Alla sera tendenza a un’attenuazione dei fenomeni, a parte ancora qualche rovescio fra Romagna e Marche. Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest, quasi stazionarie altrove. Venti deboli con qualche rinforzo da est su alto Adriatico e pianura Padana, da ovest o nord-ovest intorno alle Isole.