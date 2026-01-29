Meteo, ancora maltempo sull'Italia: giovedì piogge diffuse e raffiche di tempesta

Dopo l’intensa perturbazione che mercoledì ha attraversato la nostra Penisola, un nuovo fronte perturbato ha raggiunto il Sud Italia (perturbazione n.12 del mese). È accompagnato da molte piogge, ma anche da venti burrascosi con raffiche localmente prossime ai 100 km/h intorno alla Sicilia.

Altro maltempo è atteso nei prossimi giorni, soprattutto al Sud e nelle Isole maggiori, per il continuo via vai di perturbazioni che, provenienti dall’Atlantico, attraverseranno in rapida sequenza il Mediterraneo centrale e la nostra Penisola: entro il fine settimana passeranno sull’Italia altre due perturbazioni e in diverse zone gli accumuli totali di pioggia si aggireranno attorno agli 80-100 mm, con possibili picchi fino a 150 mm e oltre soprattutto sul basso versante tirrenico. Dal punto di vista delle temperature invece non sono attese grandi sorprese: tra alti e bassi, continueranno a oscillare attorno ai valori tipici del periodo.

Le previsioni meteo per giovedì 29 gennaio

Graduali ma ampie schiarite al Nord-Ovest. In generale nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia. Nel corso del giorno piogge sparse su estremo Nord-Est e gran parte del Centro-Sud; locali rovesci e possibili isolati temporali su Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e nord Sicilia. Neve sulle Alpi orientali oltre 600-900 metri e sull’Appennino centro-settentrionale oltre 1000-1200 metri.

Venti forti o burrascosi di Maestrale, con raffiche di tempesta, su Sardegna, Sicilia, Tirreno centro-meridionale e Ionio meridionale, con mareggiate sulle coste esposte. Molto mossi o agitati i mari di ponente e lo Ionio; poco mosso l’Adriatico. Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, stazionarie o in lieve calo altrove.

Le previsioni meteo per venerdì 30 gennaio

Venerdì con nuvole ovunque, ma in generale alternate a qualche temporanea schiarita. Nel corso del giorno piogge isolate su Toscana, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; neve fino a quote molto basse in Valle d’Aosta. Al mattino qualche nebbiasulla Pianura Padana.

Temperature minime in ulteriore diffuso calo, massime con poche variazioni. Venti forti di Maestrale su Sardegna e Canale di Sicilia; ventilazione più debole altrove. Mari: agitati il Mare di Corsica, il Mare e Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia; mossi o molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno centro-meridionale e lo Ionio al largo; poco mosso l’Adriatico, l’alto Tirreno e lo Ionio sotto costa.