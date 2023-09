Vacanza last minute a settembre? Ecco qualche idea di viaggio

Il mese di settembre 2023 per molti segna la fine dell'estate e il ritorno al lavoro, mentre per altri è tempo di ferie e vacanze. Per chi sta cercando qualche viaggio last minute, ecco una serie di mete dove trascorrere una vacanza unica!

Settembre, vacanza al mare last minute? Ecco dove

Dove andare in vacanza a settembre? L'estate non è ancora finita e per chi è in ferie il mese di settembre è l'ideale per trascorrere un weekend all'insegna del mare e relax. Tantissime le proposte last minute sia in Italia ed Europa. Tra le mete da considerare c'è il Salento, una zona della Puglia tra le più richieste e gettonate di sempre dove poter trovare spiagge da sogno. Da Punta Prosciutto a Porto Cesareo, Porto Selvaggio a Nardò, Torre Lapillo a Porto Cesareo e quella di Castro Marina: il Salento è una terra meravigliosa.

Non solo, in questa bellissima terra è possibile anche visitare borghi e cittadine come Otranto, la città bianca di Ostuni, Gallipoli e Santa Cesarea Terme. Tra le zone più richieste l'Area Naturale Marina Protetta di Porto Cesareo dove è possibile godere di un mare turchese con fondali bassi e spiagge da sogno e praticare attività come lo snorkeling per tutto il mese di settembre.

Dal Salento alla Sicilia con la splendida isola di Lampedusa. Un luogo magico baciato quasi sempre dal sole e raggiungibile per via aerea o per mare. A Lampedusa è possibile visitare spiagge bellissime, dedicarsi ad escursioni in barca alla scoperta di insenature e calette, ma anche ammirare tramonti e scoprire la fauna locale tra tartarughe e delfini. Non solo, l'isole offre anche una cucina locale squisita a base di pesce fresco e delizie di prima categoria.

Vacanze last minute a settembre: idee di viaggio in Italia ed Europa

Sempre restando in Italia è possibile organizzare una vacanza last minute anche in Toscana, una regione meravigliosa che nel mese di settembre raggiunge il suo massimo splendore offrendo ai turisti la possibilità di godere di bellezze del calibro di: Val d’Orcia al Chianti, ma anche borghi senza tempo come San Gimignano, Cortona, Pienza, Montepulciano. Tra le mete consigliate per il mese di settembre anche il Trentino Alto Adige, un luogo dove trascorrere una vacanza all'insegna delle bellezze naturalistiche, culturali e gastronomiche. La regione, infatti, è tra i luoghi più gettonati dagli amanti del relax e per chi è alla ricerca di avventura con percorsi di trekking, mountain bike, parchi avventura e tanto altro. Da non dimenticare poi la cucina locale con piatti tipici come spatzle, canederli, il Kaiserchmarren e lo strudel! Sempre in Italia per chi non vuole rinunciare al mare c'è la Costiera Amalfitana dove è possibile trascorrere una vacanza tra Amalfi, Minori, Cetara o Positano. Queste località, che durante il periodo estivo sono tra le più richieste dai turisti stranieri, nel mese di settembre diventano più tranquille e visitabili.

Per chi è alla ricerca di una meta europea, il mese di settembre è l'ideale per trascorrere una vacanza a Tenerife, la più grande isola dell'arcipelago delle Canarie. A Tenerife è possibile godere di un mare cristallino e spiagge di sabbia e rocce, ma anche visitare luoghi unici come il Parco Nazionale del Teide, patrimonio dell'UNESCO. Nel mese di settembre l'isola accoglie i turisti anche con una serie di feste patronali: da El Socorro (Güímar) alla fiestas del Socorro fino alla Festa della Luce.

Tra le mete europee c'è anche Lisbona, la capitale del Portogallo. La città della "saudade" è davvero affascinante e sono diversi i siti storici da non perdere: dal centro storico al Castelo de São Jorge, il Monastero dos Jerónimos e la Torre di Belém. Infine Malta, arcipelago nel centro del Mar Mediterraneo, situato tra la Sicilia e la costa del Nordafrica, tra le mete più richieste da italiani ed europei. La città di Malta ha 3 siti Patrimonio Unesco: la capitale La Valletta, l'Ipogeo di Hal Saflieni e i templi megalitici. L'arcipelago si presenta come una meta sia per un turismo culturale, vista la presenza di siti storici, ma anche per chi cerca una vacanza di mare per la presenza di spiagge e attività in barca.