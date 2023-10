Turismo sostenibile? Viaggiare in modo responsabile registra un incremento di crescita tra gli italiani

Il turismo sostenibile sta prendendo sempre più piega in Italia. In occasione della terza edizione del Sustainable Tourism Forum, svoltosi a Padova, i dati hanno confermato quanto viaggiare in modo lento e sostenibile sia sempre più diffuso e richiesto dai viaggiatori italiani.

Viaggiare sostenibile in Italia: il settore è in crescita del +20%

Viaggiare in modo sostenibile piace agli italiani. Gli ultimi dati emersi durante la terza edizione del Sustainable Tourism Forum, tenutasi a Padova in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, ha confermato la nuova tendenza del turismo sostenibile. Cresce in maniera esponenziale il numero di viaggiatori italiani disposto a spendere di più per salvaguardare l'ambiente. Meno aerei, più treni o biciclette per ridurre l'impatto sull'ambiente, ma anche per visitare mete e località autentiche e non artificiali.

+20% degli italiani sono disposti a viaggiare sostenibile spendendo di più. Un dato positivo che lascia sperare per il futuro del nostro pianeta, ma anche per la salvaguardia del settore del turismo fortemente colpito da due anni di pandemia. Durante il Sustainable Tourism Forum, organizzato dal Gstc Italy Working Group (rete di organizzazioni italiane che promuovono gli standard internazionali di sostenibilità), sono stati mostrati tutti gli ultimi cambiamenti in maniera di sostenibilità nell'organizzazione dei viaggi.

Turismo sostenibile e responsabile: è boom tra gli italiani

Viaggiare sostenibile in Italia si può! E' boom di richieste da parte degli italiani propensi a valutare ed organizzare formule di viaggio sempre più green. Nel giro di pochi anni gli italiani hanno confermato di essere sempre più interessati all'impatto dei viaggi sull'ambiente. Il 2023 è stato l'anno di una serie di nuove tendenze che si preannunciano tra le più richieste dei prossimi mesi. Dal turismo rigenerativo all'ecoturismo in natura, ma anche il sostegno alle comunità locali, la scelta di alloggi ecologici fino alla scelta di un ritorno in treno come mezzo di trasporto anche per lunghi spostamenti.

Sono tutte scelte mirate ad un viaggiare sostenibile, ma non economico visto che il 20% degli italiani è disposto a spendere di più nell'organizzazione di un viaggio green! Non solo, anche la crisi climatica ha cambiato il modo di viaggiare e le destinazioni. Basti pensare che il 64% dei viaggiatori italiani prima di prenotare valuta una serie di considerazioni legate ad ambiente e sostenibilità. Boom tra gli under 35% con un picco di richieste del 71%. Viaggiare green si può, ma con un costo economico differente.

Nessun problema per il 50% dei viaggiatori italiani pronti a sborsare un 10% in più sul prezzo totale, mentre il 15-20% sarebbe disposto a spendere anche 20% in più. Tra le scelte più apprezzate dagli italiani c'è quella di muoversi in bicicletta. Nel 2022 in Italia 33 milioni di viaggiatori hanno preferito viaggiare in bici scegliendo luoghi autentici e lontani dal caos. La scelta sostenibile riguarda anche l'alimentazione in viaggio con milioni di viaggiatori che prediligono ristoranti con prodotti locali piuttosto che alla moda o turistici. Una scelta condivisibilissima e che siamo certi prenderà sempre più piedi in Italia e nel mondo.