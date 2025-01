Il 21 gennaio imperdibile parata di pianeti: cosa vedremo in Italia e a che ora

Una delle notizie più circolate in questi giorni è l'allineamento di tutti i pianeti del Sistema Solare, che stando alle previsioni dovrebbe avvenire il prossimo 21 gennaio 2025. Uno spettacolo per i milioni di appassionati che, però, non sarà proprio così come annunciato da più fonti. Cosa saremo in grado di vedere quel giorno?

21 gennaio 2025: parata di pianeti nel cielo

Martedì 21 gennaio 2025 sei pianeti del nostro Sistema Solare saranno visibili allo stesso momento. È giusto precisare che non tutti però facilmente osservabili a occhio nudo. Il fenomeno si protrarrà per diversi giorni, infatti si parla del 21 e 25 gennaio, ma la data del 21 sarà quella in cui il fenomeno risulterà meglio visibile in gran parte del pianeta. Quanto accadrà realmente, però, sarà diverso dalle notizie circolate in queste ore. Come riportato anche dalla Nasa, infatti, non ci sarà un vero e proprio allineamento dei pianeti.

Cosa vedremo in Italia e a che ora

Nonostante si parli di "parata di pianeti", l'espressione non è proprio quella più giusta da utilizzare in questo caso. In Italia, la fascia oraria migliore per ammirare l'allineamento sarà intorno alle 19.30. In quel momento, sei pianeti si troveranno sopra l’orizzonte. Protagonisti di questo allineamento saranno Giove, Marte e Urano, a sud, invece a sud-est vedremo Venere, Saturno e Nettuno. Lo spettacolo durerà diverse ore e si prolungherà per tutta la serata. In particolare, l’area sud-est vedrà i pianeti visibili per più tempo.

2025 ricco di eventi astronomici

Il 2025 si preannuncia come un anno davvero fortunato in fatto di osservazioni di eventi astronomici. Un ampio calendario di fenomeni c aspetta anche nei prossimi mesi. Eclissi solari, quelle lunari e molto altro ancora, saranno protagonisti in cielo durante tutta l'annata.