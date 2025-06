I danni del maltempo al Nord Italia: temporali, grandi chicchi di grandine e fino a 2.600 fulmini - Video

L'ondata di maltempo che ha interessato gran parte del Nord Italia ha lasciato dietro di sé una serie di danni non indifferenti. Piogge, venti forti, temporali e chicchi grandine più grandi del normale hanno destato preoccupazione negli abitanti fin dalle prime ore in diverse aree dell'Alto Adige, dell'Emilia-Romagna, del Veneto, del Piemonte e della Lombardia.

Meteo, i danni causati dal maltempo al Nord Italia

Tra gli episodi più eclatanti c'è senza ombra di dubbio la frana che ha colpito Borca di Cadore, paese nella provincia di Belluno. A Bolzano si è registrato il record annuale di fulmini, ossia oltre 2.600 in un solo giorno.

Tra le aree più colpite c'è quella tra Val Sarentino e le Dolomiti, dove sono stati necessari oltre 50 interventi da parte dei Vigili del fuoco per rimuovere ostacoli alla viabilità, mettere in sicurezza rami e alberi pericolanti, e ovviamente i problemi causati da frane e smottamenti.

Per tutto l'arco di tempo interessato dal maltempo i fiumi sono stati sotto stretto controllo da parte della Protezione civile e dei pompieri. Liberati dall'acqua dopo gli allagamenti anche diversi locali situati ai piani bassi degli edifici.

Auto e tir bloccati nell'acqua dopo le forti precipitazioni temporalesche che si sono abbattute sul modenese. pic.twitter.com/BpSRpkLC3W — Local Team (@localteamit) June 16, 2025

Maltempo, la situazione in Emilia-Romagna

Anche in Emilia-Romagna, i Vigili del fuoco hanno dovuto effettuare più di 100 interventi. Il vento e le piogge hanno abbattuto diversi alberi. In provincia di Parma la grandine ha rovinato diversi raccolti. Necessario inoltre, a causa della grandine, il dirottamento di un aereo proveniente da Palermo. Un ponteggio è crollato in pieno centro storico a causa del forte vento, creando non pochi danni a diverse auto parcheggiate nella zona.

Le immagine dal drone della grossa colata detritica franata nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno su Cancia, frazione di Borca di Cadore (Belluno), durante una fase di intenso maltempo pic.twitter.com/l20R4OMvSa — Local Team (@localteamit) June 16, 2025

I danni del maltempo in Veneto e Piemonte

Anche Veneto e Piemonte hanno sofferto per il maltempo. A Belluno ricordiamo la frana che ha costretto diversi abitanti a lasciare le proprie case. Ad Asti e Alessandria, la grandine e il vento hanno danneggiato vigneti, case e infrastrutture.