Grandine e forte temporale su Milano, ritrovato il corpo della turista dispersa

Forte temporale con grandine su Milano, dopo l’esondazione del Seveso di lunedì. Ritrovato il copro della turista tedesca dispersa nell’Alessandrino.
Clima24 Settembre 2025 - ore 16:39 - Redatto da Meteo.it
Improvvisa e forte grandinata su Milano. Dopo le violente piogge di lunedì scorso con l’esondazione del Seveso e i molti danni, un temporale molto forte colpisce quasi d’improvviso la città nel pomeriggio di oggi, 24 settembre.

A Milano l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico è prolungata fino alle ore 14 di domani, giovedì 25 settembre, e per rischio temporali fino alle ore 6.

Ritrovato il corpo della turista dispersa

Nel frattempo è stato ritrovato purtroppo dai Vigili del Fuoco il corpo della turista tedesca dispersa per il maltempo lunedì scorsi nella provincia di Alessandria.

Il cadavere è stato trovato a circa 4 chilometri a valle del campeggio di Lago Isola a Spigno Monferrato dove erano stati soccorse e salvate 15 persone.

Il meteo estremo ci riporta a riflettere anche sulla lotta contro il cambiamento climatico. La battaglia per il Pianeta è una battaglia di tutti. Con le Missioni Green sull’app Meteo.it puoi imparare e praticare ogni giorno una vita più sostenibile. Insieme possiamo fare la differenza: entra in azione.

