Grandine e forte temporale su Milano, ritrovato il corpo della turista dispersa

Improvvisa e forte grandinata su Milano. Dopo le violente piogge di lunedì scorso con l’esondazione del Seveso e i molti danni, un temporale molto forte colpisce quasi d’improvviso la città nel pomeriggio di oggi, 24 settembre.



A Milano l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico è prolungata fino alle ore 14 di domani, giovedì 25 settembre, e per rischio temporali fino alle ore 6.

Ritrovato il corpo della turista dispersa

Nel frattempo è stato ritrovato purtroppo dai Vigili del Fuoco il corpo della turista tedesca dispersa per il maltempo lunedì scorsi nella provincia di Alessandria.

Il cadavere è stato trovato a circa 4 chilometri a valle del campeggio di Lago Isola a Spigno Monferrato dove erano stati soccorse e salvate 15 persone.



