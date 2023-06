Giornata mondiale degli oceani: alcune regole per una vacanza al mare sostenibile

Giovedì 8 giugno si celebra la Giornata mondiale degli oceani 2023, un'iniziativa nata per focalizzare l’attenzione delle persone e delle istituzioni sull’importanza di queste immense distese di acqua e del loro ruolo cruciale nel mantenimento degli equilibri degli ecosistemi viventi.

Oltre ai noti comportamenti scorretti come gettare rifiuti (e altri oggetti) in spiaggia o utilizzare creme solari che possono inquinare le acque, sia per gli adulti sia per i più piccoli si possono imparare ad adottare vere e proprie abitudini green, da rispettare anche e soprattutto in vacanza. Dal raggiungere la spiaggia in maniera sostenibile fino al mangiare cibi a chilometro zero, le opportunità per dare il proprio contributo alla tutela di mari e oceani sono davvero numerose.

Adulti e bambini insieme per proteggere il mare

Come molto spesso accade, i semplici gesti quotidiani possono fare la differenza: spetta agli adulti essere d’esempio e istruire i più giovani, magari approfittando proprio delle vacanze al mare o al lago per mettere in pratica qualche comportamento virtuoso.

Una prima cosa su cui può avere senso soffermarsi è l’amore verso l’acqua e per chi vive in quell’habitat: osservare gli animali acquatici che si incontrano, esplorare il fondale e guardare le conchiglie sono ottimi modi per conoscere il mare e imparare ad apprezzarlo.

È importante anche prestare grande attenzione ai giochi e alle attività da svolgere nelle ore trascorse sulle rive di un lago o sulla spiaggia, per evitare di danneggiare l’ambiente acquatico e i suoi equilibri. Per esempio, staccare le patelle dagli scogli non è un gioco, ma un'azione che danneggia l'ambiente. Allo stesso modo, non si dovrebbero catturare i pesci, spostare gli animali o trasferire i sassi del fondale da un punto all'altro: abitudini che possono sembrare del tutto innocenti, ma che invece impattano in negativo sugli ecosistemi viventi e lasciano conseguenze anche a lungo termine.



Mediaset ha a cuore il futuro per la Giornata Mondiale degli Oceani di giovedì 8 giugno 2023.

Mediaset ha cuore il futuro è il progetto di comunicazione istituzionale e sociale con cui il Gruppo Mediaset sensibilizza i propri pubblici ad affrontare insieme temi di rilevanza nazionale. Un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa di Mediaset.