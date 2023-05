Le 40 spiagge più belle d'Europa 2023: la classifica. Ci sono 5 spiagge italiane

Con l'estate alle porte il quotidiano britannico The Guardian ha stilato una speciale classifica con le 40 spiagge più belle del 2023. Si tratta di piccoli paradisi raggiungibili in Europa dove trascorrere qualche giorno all'insegna del relax tra sabbia fina e litorali da sogno. Ecco la classifica completa, c'è anche l'Italia con 5 spiagge assolutamente da non perdere!

Le migliori spiagge in Europa: le più belle in Italia

Le spiagge più belle del 2023 per il The Guardian sono 40. Una classifica speciale quella pubblicata dal quotidiano britannico a poche settimane dalla ferie estive con milioni di persone che stanno pianificando le prossime vacanze. Alzi la mano chi non sta pensando a dove trascorrere qualche giorno all'insegna del relax in posti paradisi dove staccare la spina e ricaricarsi. Bene, sappiate che in Europa ci sono ben 40 delle più belle spiagge del mondo secondo il The Guardian. Nella classifica a trionfare è la Grecia che fa incetta di "premi" con le sue isole. A pari merito poi c'è la Francia con sette spiagge da non perdere situate nel Nord del paese. Non da meno la Spagna con 6 spiagge, mentre 5 sono le più belle del Portogallo a pari merito con l'Italia.

Ebbene si, la classifica del The Guardian celebra anche le spiagge del nostro paese. Sono 5 le migliori e più belle 2023: a cominciare da San Michele, che si trova a Sirolo (in provincia di Ancona), custodita all’interno interno del Parco regionale del Monte Conero. Come non citare poi Punta della Suina, a Gallipoli, una delle spiagge più belle del Salento che il quotidiano britannico ha paragonato alle Seychelles. E ancora: la spiaggia di Sa Colonia in Sardegna nel territorio della famosa località turistica di Chia dove è possibile godere di sabbia finissima e acque cristalline. A Siracusa, invece, tappa imperdibile è la Spiaggia di Calamosche nella riserva naturale di Vendicari. Infine la spiaggia di Sperlonga a Latina, molto conosciuta ed apprezzata come la perla del Tirreno.

Le più belle spiagge 2023: la classifica di The Guardian

Dopo esserci soffermati sulle 5 spiagge italiane più belle del 2023 inserite dal The Guardian nella classifica, ecco tutte le spiagge da non perdere suddivise per paesi.

Grecia

Spiaggia di Fteri (Cefalonia)

Spiaggia di Elafonisi (Creta)

Spiaggia di Sarakiniko (Milos)

Spiaggia di Plaka (Nasso)

Spiaggia di Karavostási (Epiro)

Spiaggia di Simos (Elafonissos)

Baia di Vagia, Serifos (Cicladi)

Germania

Spiaggia di Sellin (isola di Rügen)

Spagna

Playa Ses Illetes (Formentera)

Spiaggia di Torambia (Asturie)

Spiaggia di Carnota (Galizia)

Cala Trebalúger (Minorca)

Spiaggia Sopelana (Paesi Baschi)

Playa de Calblanque (Murcia)

Irlanda

Spiaggia di Ballybunion (contea di Kerry)

Spiaggia di Glassilaun (contea di Galway)

Montenegro

Spiaggia di Drobni pijesak

Portogallo

Praia de Cacela Velha (Algarve)

Praia da Fisica (Costa de Prata)

Praia de Canieros, Ferragudo (Algarve)

Praia da Zambujeira do Mar, Costa Vicentina (Alentejano)

Praia das Bicas (Sesimbra)

Olanda

Spiaggia Paal 31, De Cocksdorp (Texel)

Francia

Plage des Amiets, Cléder (Bretagna)

Plage de la Vieille Église (Normandia)

Saint-Jean-de-Luz (Nuova Aquitania)

Spiaggia di Palombaggia (Corsica)

Plage de l’Aiguille, Théoule-sur-Mer (Alpi Marittime)

Plage de Saint-Clair, Le Lavandou (Var)

Plage des Coussoules, Leucate (Aude)

Turchia

Spiaggia di Kaputaş (Antalya)

Croazia

Spiaggia di Krivica (Lussino)

Plaža Divna (Pelješac)

Spiaggia di Mlini, Isole Pakleni

Albania