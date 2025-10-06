FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Giornata mondiale dell’habitat: le nuove crisi urbane dalla sovra...

Giornata mondiale dell’habitat: le nuove crisi urbane dalla sovrappopolazione al clima e al verde

Oggi, lunedì 6 ottobre è la Giornata mondiale dell’Habitat. Proclamata dall’Onu nel 1985, punta a sensibilizzare sui vari problemi dell’urbanizzazione. Ecco le nuove crisi.
Sostenibilità6 Ottobre 2025 - ore 09:49 - Redatto da Meteo.it
Sostenibilità6 Ottobre 2025 - ore 09:49 - Redatto da Meteo.it
Mumbai.

"Urban Crisis Response": è questo il tema della Giornata Mondiale dell'Habitat di oggi lunedì 6 ottobre. Il World Habitat Day è stato proclamato dall’Onu dal 1985 per sensibilizzare sui diversi temi dell'urbanizzazione globale.

La risposta alle crisi urbane viene cercata all’incrocio di molteplici crisi, dal cambiamento climatico ai conflitti che accentuano le disuguaglianze sociali.

2,5 miliardi di nuovi residenti

Uno dei dati che preoccupano è che secondo l’Onu nel mondo, entro il 2050, arriveranno nelle città 2,5 miliardi di nuovi residenti. Risorse e infrastrutture saranno ancora più sotto pressione mentre già oggi oltre un miliardo di persone vive tra cui baraccopoli e case di fortuna inadeguate.

Per affrontare queste sfide e crisi multiple servono politiche urbanistiche integrate per migliorare la qualità della vita nelle città come nelle megalopoli.

Cambiamento climatico e inquinamento atmosferico

Incombe la sempre maggiore frequenza del meteo estremo che, tra ondate di calore e inondazioni, mette a rischio la salute e la sicurezza pubblica soprattutto in città.

C’è poi il tema dell’inquinamento dell’aria e del verde. Su quest’ultimo punto una ricerca di 3Bee e XNatura, mostra dati preoccupanti sull’Italia. A Milano, per esempio, ogni cittadino ha a disposizione solo 25 metri quadri di verde tra pubblico, privato, parchi, aiuole (meno di 3 posti auto) e 1,28 piante.

La battaglia per il Pianeta si combatte anche qui. Con le Missioni Green dell’app Meteo.it puoi imparare e praticare ogni giorno una vita più sostenibile attraverso quiz, storie e piccoli gesti quotidiani. Insieme possiamo fare la differenza. II nuovo obiettivo è raggiungere le 50.000 azioni sostenibili: entra in azione.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Acqua, cibo, riscaldamento: ecco come il clima mette a rischio lo stile di vita europeo
    Sostenibilità2 Ottobre 2025

    Acqua, cibo, riscaldamento: ecco come il clima mette a rischio lo stile di vita europeo

    L’allarme dal nuovo report dell'Agenzia Ambientale Europea, stilato ogni cinque anni. Ecco come il nuovo clima minaccia lo stile di vita europeo.
  • Missioni Green: puntiamo a 50.000 attività sostenibili per il Pianeta!
    Sostenibilità1 Ottobre 2025

    Missioni Green: puntiamo a 50.000 attività sostenibili per il Pianeta!

    A partire da oggi e fino al 30/11, la community di Meteo.it si unisce per una nuova sfida: raggiungere 50.000 attività sostenibili per il pianeta
  • Il mare minaccia di sommergere l’Italia nei prossimi decenni: le zone secondo la ricerca di Fondazione Cmcc
    Sostenibilità1 Ottobre 2025

    Il mare minaccia di sommergere l’Italia nei prossimi decenni: le zone secondo la ricerca di Fondazione Cmcc

    Una nuova mappa del Cmcc rivela le aree più vulnerabili della costa di Lecce (e non solo) all’innalzamento del mare.
  • Giornata Mondiale del Turismo 2025: verso un turismo più sostenibile
    Sostenibilità26 Settembre 2025

    Giornata Mondiale del Turismo 2025: verso un turismo più sostenibile

    Il 27 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Turismo, dedicata quest’anno al tema “Turismo e Trasformazione Sostenibile”
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dal 9 ottobre vortice mediterraneo: la tendenza
Tendenza6 Ottobre 2025
Meteo, dal 9 ottobre vortice mediterraneo: la tendenza
Tempo in peggioramento a partire dalla Sardegna per l'arrivo di un vortice di bassa pressione. Rialzo termico e clima più mite. La tendenza meteo
Meteo: mercoledì 8 bel tempo ovunque, il clima si riscalda! Poi qualche pioggia: la tendenza
Tendenza5 Ottobre 2025
Meteo: mercoledì 8 bel tempo ovunque, il clima si riscalda! Poi qualche pioggia: la tendenza
Mercoledì 8 ottobre bel tempo in tutto Italia con temperature miti al Centro-Nord mentre al Sud sarà inizialmente più fresco: tendenza meteo.
Meteo: martedì 7 ancora venti freddi al Sud. Da mercoledì 8 sole sull'Italia e clima mite
Tendenza4 Ottobre 2025
Meteo: martedì 7 ancora venti freddi al Sud. Da mercoledì 8 sole sull'Italia e clima mite
Nella giornata di martedì 7 al Sud soffieranno ancora venti freddi mentre al Centro-Nord e in Sardegna dominerà l'alta pressione: la tendenza.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Ottobre ore 13:28

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154