Missioni Green: puntiamo a 50.000 attività sostenibili per il Pianeta!

Accetta la sfida: da oggi fino al 30 novembre, unisciti a noi e contribuisci alle 50.000 attività per il Pianeta!
Sostenibilità1 Ottobre 2025 - ore 13:12 - Redatto da Meteo.it
Missioni Green Meteo.it

A partire da oggi, 1° ottobre, e fino al 30 novembre, la community di Meteo.it si unisce per una nuova grande sfida: raggiungere insieme 50.000 attività sostenibili.
Negli ultimi due mesi abbiamo già completato 30.000 attività: un traguardo straordinario che dimostra come la sostenibilità possa diventare parte della vita di tutti i giorni.

Cosa sono le Missioni Green

Le Missioni Green sono attività presenti sull’app Meteo.it (realizzate in collaborazione con AWorld) che aiutano a scoprire e mettere in pratica comportamenti sostenibili.

Puoi leggere Storie sull’ambiente e concluderle con un test finale.
Puoi sfidarti con quiz interattivi a tema sostenibilità.
Puoi registrare azioni concrete, come spegnere una luce in più, usare i mezzi pubblici o ridurre la plastica.

Hai a disposizione anche strumenti come il calcolo della Carbon Footprint per capire il tuo impatto sul Pianeta.

Le missioni possono essere giornaliere, settimanali o mensili: ognuna ti avvicina a uno stile di vita più sostenibile e, se unite agli sforzi della community, contribuiscono a un grande cambiamento collettivo.

Come partecipare

Scarica o aggiorna l’app Meteo.it.
Accedi alle Missioni Green dalla homepage.
Completa quante più attività possibili tra storie, quiz e azioni quotidiane.

Una sfida condivisa

Ogni piccolo gesto conta: insieme possiamo fare la differenza. L’obiettivo è ambizioso, ma se ognuno farà la sua parte, entro il 30 novembre potremo festeggiare un traguardo comune: 50.000 attività sostenibili completate dalla community di Meteo.it.

Accetta la sfida: da oggi fino al 30 novembre, unisciti a noi e contribuisci alle 50.000 attività per il Pianeta!

  • Il mare minaccia di sommergere l’Italia nei prossimi decenni: le zone secondo la ricerca di Fondazione Cmcc
    Sostenibilità1 Ottobre 2025

    Il mare minaccia di sommergere l’Italia nei prossimi decenni: le zone secondo la ricerca di Fondazione Cmcc

    Una nuova mappa del Cmcc rivela le aree più vulnerabili della costa di Lecce (e non solo) all’innalzamento del mare.
  • Giornata Mondiale del Turismo 2025: verso un turismo più sostenibile
    Sostenibilità26 Settembre 2025

    Giornata Mondiale del Turismo 2025: verso un turismo più sostenibile

    Il 27 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Turismo, dedicata quest’anno al tema “Turismo e Trasformazione Sostenibile”
  • Giornata mondiale del turismo, Venezia scompare già per erosione e cambiamenti climatici
    Sostenibilità26 Settembre 2025

    Giornata mondiale del turismo, Venezia scompare già per erosione e cambiamenti climatici

    L’allarme di uno studio, anche per un turismo più sostenibile. Scopri una vita più sostenibile con le Missioni Green dell'app Meteo.it.
  • Italia sempre più calda, rischio aumento anche di 6 gradi entro il 2100: lo studio
    Sostenibilità25 Settembre 2025

    Italia sempre più calda, rischio aumento anche di 6 gradi entro il 2100: lo studio

    Scenari allarmanti del Centro Studi sul Cambiamento Climatico. Scopri una vita più sostenibile con le Missioni Green dell'app Meteo.it.
Meteo, weekend a due facce: sabato stabile, nuove piogge in arrivo domenica. Le previsioni dal 4 ottobre
Tendenza1 Ottobre 2025
Meteo, weekend a due facce: sabato stabile, nuove piogge in arrivo domenica. Le previsioni dal 4 ottobre
Dopo la fase di maltempo e aria fredda, per il primo weekend di ottobre si conferma un tempo più tranquillo anche se non mancheranno delle piogge
Venerdì 3 ottobre tra rischio pioggia e vento freddo: raffiche a 100 all'ora! La tendenza meteo
Tendenza30 Settembre 2025
Venerdì 3 ottobre tra rischio pioggia e vento freddo: raffiche a 100 all'ora! La tendenza meteo
Venerdì 3 ottobre raffiche fino a 100 km/h e mareggiate al Sud. Nel weekend ci sarà il rischio di nuove piogge e temporali in arrivo sull’Italia.
Ottobre si apre nel segno del maltempo, in arrivo anche aria fredda! La tendenza meteo
Tendenza29 Settembre 2025
Ottobre si apre nel segno del maltempo, in arrivo anche aria fredda! La tendenza meteo
Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano una fase di freddo e maltempo a inizio ottobre: piogge intense, vento forte e temperature in picchiata.
