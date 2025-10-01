Missioni Green: puntiamo a 50.000 attività sostenibili per il Pianeta!
A partire da oggi, 1° ottobre, e fino al 30 novembre, la community di Meteo.it si unisce per una nuova grande sfida: raggiungere insieme 50.000 attività sostenibili.
Negli ultimi due mesi abbiamo già completato 30.000 attività: un traguardo straordinario che dimostra come la sostenibilità possa diventare parte della vita di tutti i giorni.
Cosa sono le Missioni Green
Le Missioni Green sono attività presenti sull’app Meteo.it (realizzate in collaborazione con AWorld) che aiutano a scoprire e mettere in pratica comportamenti sostenibili.
Puoi leggere Storie sull’ambiente e concluderle con un test finale.
Puoi sfidarti con quiz interattivi a tema sostenibilità.
Puoi registrare azioni concrete, come spegnere una luce in più, usare i mezzi pubblici o ridurre la plastica.
Hai a disposizione anche strumenti come il calcolo della Carbon Footprint per capire il tuo impatto sul Pianeta.
Le missioni possono essere giornaliere, settimanali o mensili: ognuna ti avvicina a uno stile di vita più sostenibile e, se unite agli sforzi della community, contribuiscono a un grande cambiamento collettivo.
Come partecipare
Scarica o aggiorna l’app Meteo.it.
Accedi alle Missioni Green dalla homepage.
Completa quante più attività possibili tra storie, quiz e azioni quotidiane.
Una sfida condivisa
Ogni piccolo gesto conta: insieme possiamo fare la differenza. L’obiettivo è ambizioso, ma se ognuno farà la sua parte, entro il 30 novembre potremo festeggiare un traguardo comune: 50.000 attività sostenibili completate dalla community di Meteo.it.
Accetta la sfida: da oggi fino al 30 novembre, unisciti a noi e contribuisci alle 50.000 attività per il Pianeta!