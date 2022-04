Cos’è la Giornata Mondiale della Terra e perché si festeggia?

Perché esiste una Giornata Mondiale della Terra? L'Earth Day del 22 aprile è una data importante, nata per ricordarci quanto sia prezioso, e purtroppo fragile, il pianeta in cui viviamo e cercare di portare l'attenzione di tutti sull'importanza di salvaguardare l'ambiente.

Invest in our Planet, l'appello che arriva dall'Earth Day 2022

"Invest in our Planet", "Investiamo nel nostro Pianeta", è il tema dell'Earth Day 2022, un appello per puntare l'attenzione di tutti sui cambiamenti climatici, sulla necessaria riduzione dei gas serra e sulle conseguenze che potrebbero derivare da scelte sbagliate o peggio ancora dalle non scelte. Le riduzioni di gas serra entro il 2030 sono elementi determinanti per consentirci di rispettare l'accordo di Parigi, come il mantenimento della temperatura globale al di sotto di 1,5 gradi è fondamentale per garantirci un mondo più sostenibile e vivibile.

All'appello per un Pianeta green sono chiamati tutti, non solo le istituzioni e le aziende, ma anche i singoli cittadini, perché solo un'azione collettiva può davvero permetterci di invertire la crisi climatica e lavorare uniti in una partneship per il Pianeta. Scelte coraggiose, innovazione e azione devono essere le parole d'ordine per ogni singolo individuo: l'allarme che arriva nella giornata Mondiale della Terra 2022 è chiaro e il tempo per agire è ormai poco. Se davvero vogliamo garantire ai nostri figli un mondo sostenibile è il momento di agire tutti insieme, ogni giorno. Come? Ecco alcuni spunti.

Earth Day 2022, eventi in Italia

Molti sono gli appuntamenti previsti per celebrare domani la giornata Mondiale della Terra 2022 nel nostro Paese. Eventi online aperti al pubblico sono organizzati in molte città, ed è possibile collegarsi attraverso i vari collegamenti presenti alla pagina ufficiale dell'evento. Dopo che, negli anni scorsi, abbiamo potuto assistere solo a celebrazioni in rete a causa della pandemia Covid-19, quest'anno sarà possibile tornare ad assistere anche a numerosi incontri anche in presenza, organizzati nelle principali città italiane. Per conoscere anche questi eventi è sufficiente collegarsi al sito ufficiale.