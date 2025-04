Giardino d'aprile 2025: quali lavoretti fare nello spazio verde?

Prende il via il mese d'aprile 2025. Quali lavoretti eseguire nel proprio spazio verde? Ecco come curare al meglio il proprio giardino e il proprio orto consentendoci di ammirare poi una vera e propria esplosione di colori e profumi, ma soprattutto un ricco raccolto nei mesi successivi.

Giardino d'aprile 2025: alcuni consigli utili

Il mese di aprile 2025 è quello giusto per mettersi a fare qualche lavoretto di giardinaggio. Il periodo favorevole, visto l’inizio della primavera, per sfruttare al meglio le ore di luce e la fine del periodo di riposo vegetativo delle piante che grazie alla maggior luce solare e all'aumento delle temperature riprendono la loro operatività. Quali lavoretti effettuare per poter avere una esplosione di colori e profumi nel proprio spazio verde?

In primis si può eseguire una vera e propria pacciamatura delle piante da frutto che sono state messe a dimora. Di cosa si tratta? Di una delle pratiche pratiche più comuni e utili da mettere in atto per far crescere al meglio le piante del giardino e dell'orto. Occorre ricoprire il suolo libero attorno alle colture con del materiale naturale o plastico per permettere alla luce di raggiungere il suolo e impedire lo sviluppo di piante infestanti.

Poi si può pensare di contrastare gli insetti nocivi e prestare attenzione alle gelate tardive. Qui le tecniche sono svariate. Ciascuno mette in atto, secondo la propria provenienza, trucchetti e astuzie che si tramandano di generazione in generazione.

Si possono concimare gli alberi da frutto esistenti e inoltre piantare: susini, albicocchi, meli, peschi e peri.

Sulle terrazze e sui davanzali si possono sistemare le piante di geranio così da consentire una fioritura scenografica mentre in giardino è bene tagliare il prato, distribuire un fertilizzante ricco di azoto che rinvigorisca la vegetazione e irrigare il manto erboso. Occorre inoltre effettuare la potatura degli arbusti e delle piante da siepe che necessitano di risistemare la propria vegetazione.

Quali piante aromatiche coltivare ad aprile 2025?

Sul balcone, in terrazza, in giardino o nell'orto, nel mese di aprile si può iniziare a coltivare erbe aromatiche che aiuteranno a insaporire piatti prelibati nei mesi successivi. Si possono coltivare ad esempio: rosmarino, timo, salvia e maggiorana. Profumate, colorate, ma soprattutto indispensabili in cucina, queste piante renderanno il proprio angolo verde ancor più ricco donando il vantaggio di non dover correre al supermercato per poter insaporire un buona grigliata di carne o per condire un piatto di tortelloni al burro.