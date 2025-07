Si può dormire in spiaggia?

L'estate è una delle stagioni più belle dell'anno per chi ama il mare e la spiaggia. Sono milioni le persone che prediligono trascorrere le vacanze al mare e tra questi in tanti non disdegnano di trascorrere una notte in spiaggia a guardare le stelle. Attenzione però quando si parla di spiaggia: in quanto demanio pubblico si tratta di un bene di tutti.

Spiaggia: bene accessibile a tutti

Come dicevamo la spiaggia fa parte del demanio pubblico e come tale è un bene di tutti. Si tratta quindi di un bene accessibile a tutti, in assenza di divieti, e tutti possono trascorrere una notte in spiaggia visto che non esiste nessuna legge nazionale che vieta la possibilità di dormire in spiaggia.

L’articolo 822 del Codice Civile recita "appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia", mentre l'articolo 823 precisa "i beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano".

È lecito dormire in spiaggia? Sì, ma senza tenda o gazebo

Dunque si può dormire una notte in spiaggia? La risposta è sì, anche in presenza di un semplice sacco a pelo oppure semplicemente adagiandosi con un telo sulla sabbia. È importante non installare alcuna struttura ingombrante, per intenderci una tenda o un gazebo, in quanto per legge sono considerati degli illeciti. Qualora una persona decida di dormire una notte in spiaggia con tanto di gazebo, tenda o roulotte compie, secondo la giurisprudenza, un illecito ed è punibile con una multa.

L’articolo 1161 del Codice della Navigazione, che disciplina l’occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo, stabilisce: "chi occupa arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo, impedendo l’uso pubblico o introducendo modifiche non autorizzate, commette una contravvenzione punibile con arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a €516. Se l’occupazione avviene tramite veicolo, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie (da €103 a €619) e rimozione forzata".

Dormire in spiaggia: le ordinanze dei Comune

Attenzione: anche se la legge non vieta la possibilità di dormire in spiaggia senza tende o gazebo, prima di farlo è consigliabile conoscere le ordinanze locali dei Comuni che possono deliberare diversamente.

Basti pensare che diversi comuni della Liguria, Sardegna e Sicilia vietano la possibilità di dormire di notte sulle spiagge. In caso di illecito, la persona è tenuta a pagare una multa tra i 50 e 500 euro.