Come rinfrescare casa gratis senza condizionatore

Le temperature torride di questi giorni impongono l'adozione di sistemi per raffrescare gli spazi interni, e quando non abbiamo a disposizione un condizionatore la cosa potrebbe apparire ardua. Tuttavia, con alcuni piccoli accorgimenti, è possibile avere un buon comfort abitativo anche senza apparecchi che consumano energia e fanno male all'ambiente.

7 regole d'oro per raffrescare casa gratis

Mentre i termometri sfiorano i 35 gradi, e talvolta arrivano anche a superarli, facendo registrare un'estate con temperature roventi, non tutti hanno a disposizione un condizionatore per raffrescare casa. Questo apparecchio è decisamente energivoro, e potrebbe incidere molto sul nostro portafogli, oltre a emettere sostanze inquinanti nell'atmosfera.

Insieme alla consapevolezza che l'impiego massiccio dei condizionatori potrebbe rivelarsi nocivo su più fronti però, c'è anche l'esigenza di creare ambienti confortevoli. Coloro che non possono (o non vogliono) procurarsi un condizionatore, potranno mettere in atto 7 semplici trucchetti per avere un buon comfort abitativo a costo zero.

Impedire al calore di entrare in casa

La prima regola è sicuramente quella di chiudere fuori dalle nostre case l'aria bollente esterna. Nelle ore più calde della giornata sarebbe bene evitare di aprire porte e finestre.

Se queste ultime sono disposte di tapparelle o persiane, potremmo chiuderle e mantenere le nostre stanze all'ombra anche nelle ore in cui il sole picchia alla massima intensità. Ovviamente, laddove possibile, è bene aprirle invece durante le ore notturne, quando l'aria è decisamente più fresca e piacevole.

Ridurre fonti di calore interne

Un altro sistema per mantenere vivibili gli spazi interni consiste nel ridurre l'impiego di tutti quegli apparecchi che producono calore. In questi giorni roventi andrebbe abolito l'uso del forno, e programmato l'utilizzo del ferro da stiro e i lavaggi della biancheria in lavatrice solo nelle ore più fresche.

Probabilmente non ci avete mai pensato, ma anche le lampadine tradizionali producono calore: sostituirle con quelle Led non solo abbasserà le bollette ma permetterà anche di illuminare le stanze con una luce fredda (priva di calore).

Abbigliamento perfetto per sfidare l'afa

Vestirsi in modo giusto per combattere il caldo è un accorgimento che tutti dovremmo prendere, sia quando usciamo che quando invece restiamo in casa. Prediligere abiti leggeri, che favoriscano la traspirazione, è un'ottima mossa per combattere le temperature torride di questi giorni.

Lasciando i vestiti in tessuti sintetici nel guardaroba, e scegliendo invece capi traspiranti in tessuto naturale, come lino e cotone, ci farà stare subito meglio. Per quanto riguarda i colori, meglio prediligere tinte chiare che non assorbono e trattengono il calore.

Sfruttare il potere rinfrescante dell'acqua

Quando parliamo di potenziali danni da colpi di calore, l'acqua si rivela sempre un prezioso alleato. Sarà sufficiente collocare nelle stanze più frequentate delle bacinelle con acqua e ghiaccio per ottenere subito risultati apprezzabili.

Se siamo intenti a lavorare o studiare seduti alla scrivania, anche un pediluvio con dell'acqua fresca potrà recare sollievo.

Fare una doccia tiepida prima di coricarsi

Riposare bene la notte è indispensabile per affrontare giornate ancora dense di impegni, e un buon sistema per garantirsi un sonno rigenerante anche in questo periodo "bollente" potrebbe essere quello di concedersi una doccia tiepida prima di coricarsi. Evitare la doccia fredda, che potrebbe peggiorare la situazione causando un "rimbalzo termico" che avrebbe, come unica conseguenza, quella di farci sudare ancora di più.

Nebulizzatore "corretto" con olio essenziale alla menta

E se usassimo un semplice nebulizzatore? Nelle ore più torride della giornata potremmo aiutarci con questo semplice oggetto manuale, riempito con dell'acqua fresca e qualche goccia di olio essenziale alla menta. La miscela, vaporizzata sulla pelle accaldata o sui vestiti, avrà subito un effetto rinfrescante e tonificante.

Usare piante rinfrescanti come "condizionatore vegetale"

Le piante da appartamento sono sicuramente belle da vedere, e alcune di queste hanno anche un effetto rinfrescante. Tra le piante più indicate per abbassare la temperatura delle stanze ci sono il Ficus lyrata, la Felce di Boston e la Monstera deliciosa. Usate da sole, oppure posizionate in un piacevole angolo verde interno, sapranno garantirci un "condizionatore vegetale" a costo zero.