Questa è la città più vivibile e più felice al mondo

Doppio trofeo per Copenaghen che si aggiudica il titolo di città più felice e più vivibile al mondo. Dopo aver vinto l’Happy City Index, come riporta la Repubblica, si aggiudica anche il primo posto nel Global Liveability Index, strappandolo a Vienna che lo deteneva secondo dal 2018.

L’Happy City Index

La capitale danese aveva già “vinto” in maggio l’annuale Happy City Index dell’organizzazione londinese Institute for Quality of Life per la qualità della vita, tra funzionalità dei servizi, mobilità all’avanguardia, attenzione alla salute e al benessere psicofisico e possibilità di un buon lavoro, ben bilanciato con il tempo libero (gli indicatori erano in tutto 82).

Al secondo posto si era piazzata Zurigo, al terzo Singapore. Milano, 25esima era la prima italiana, nonché una delle 31 “città d’oro”, le migliori per felicità.

Città più vivibili, Milano prima tra le italiane

Ora Copenaghen risulta prima anche nel Global Liveabiity Index annuale della Economist Intelligence Unit, soprattutto per stabilità, infrastrutture e istruzione. Con un punteggio di 98 su 100 risulta all’avanguardia come modello di sostenibilità che unisce efficienza, sicurezza e qualità della vita.

Seguono Vienna e Zurigo. Milano, unica città italiana citata nel report, stavolta si trova più in basso ma fa un salto in avanti di tre posizioni ed entra nella Top 50, seppure al 49° posto.