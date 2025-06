Il condizionatore "fatica" a raffreddare casa? Ecco un semplice trucco per riportarlo alla massima efficienza

Le temperature torride di questi giorni impediscono di fare a meno del condizionatore, ma accendendolo hai la sensazione che non rinfreschi più come prima? Se ti stai chiedendo se si tratti solo di una tua impressine o sia realmente così, ti interesserà sapere che il tuo apparecchio per il raffreddamento dell'aria potrebbe veramente aver perso parte delle sue performance, ma che ti basterà una semplice azione per riportarlo alla massima efficienza.

Il condizionatore non funziona più come prima?

Le colonnine di mercurio salgono vertiginosamente e per molti italiani diventa quasi impossibile rinunciare al condizionatore. Sono già diversi anni che il nostro Paese vede estati bollenti, costringendo molte famiglie italiane ad acquistare un condizionatore.

Coloro che hanno già l'apparecchio in casa da qualche anno, potrebbero rendersi conto accendendolo che non rinfresca più come prima. "Mi sembra che lo scorso anno riuscisse a raffrescare di più l'aria" è una delle frasi più frequenti tra i possessori di un condizionatore. Si tratta solo di un'impressione oppure è veramente così?

Cosa fare se il condizionatore non rinfresca più come una volta

Partiamo dal presupposto che si tratta di una macchina progettata per raffreddare l'aria all'interno delle nostre case e che la perdita di un po' di potenza è una cosa normale nel corso del tempo. Tuttavia non sempre ciò è dovuto all'usura del motore e a volte sono sufficienti poche mosse per ridare al nostro apparecchio la massima efficienza e tornare ad avere ambienti con un'aria condizionata ottimale.

La prima operazione da fare se il condizionatore "fatica" a raffreddare casa come prima è quella di controllare i filtri. Un filtro sporco non solo pregiudica le prestazioni dell'apparecchio, ma influisce negativamente anche nella qualità dell'aria. In realtà la pulizia dei filtri è una delle 3 cose da fare prima di accendere il condizionatore, ma se non è stata fatta è giunto il momento di occuparsene.

Dopo aver aperto lo sportello dell’unità interna, sarà sufficiente sganciare la griglia e utilizzare un pennello per rimuovere la polvere, prima di igienizzare e rimontare il filtro nell’apposito alloggiamento. Dopo aver richiuso lo sportello il condizionatore potrebbe sorprendere e aver riacquistato, in pochissimo tempo, le sue originarie caratteristiche.

Se così non fosse, e l'apparecchio dovesse continuare a rivelarsi inadeguato per affrontare le ondate di calore, il nostro consiglio è quello di rivolgersi a un tecnico per verificare le cause del malfunzionamento. Potrebbe infatti trattarsi di un inadeguato livello di gas refrigerante, che solo il personale qualificato potrà risolvere.