Meteo, domenica 22 giugno temporali al Centro. Sole altrove

L’esordio dell’estate astronomica (sabato 21 giugno: giorno del Solstizio d’estate) è segnato dall’avvicinamento alle Alpi di un piccolo vortice in quota (perturbazione n.5) che innesca condizioni di instabilità, più marcatamente al Nord-Ovest e in Emilia, con possibili forti temporali e grandinate a causa della consistente quantità di energia disponibile.

Domenica 22 giugno il vortice, in movimento verso sud-est, transiterà lungo la penisola con effetti soprattutto sulle regioni centrali fra l’interno e il versante tirrenico, mentre sulle regioni settentrionali precedentemente interessate dai temporali tornerà a splendere il sole. Durante questa fase le temperature subiranno una lieve e temporanea diminuzione, specialmente al Centro-Nord dove i valori hanno raggiunto picchi ben oltre la media.

Già da lunedì 23 giugno, comunque, il rinforzo dell’alta pressione ripristinerà condizioni di stabilità in tutto il Paese, accompagnate da una nuova graduale risalita delle temperature che, da metà settimana, assumerà probabilmente le caratteristiche di una vera e propria ondata di calore (la seconda della stagione), più lunga e intensa della precedente, con possibili picchi intorno ai 40 gradi al Centro-Sud. Nel corso di questo nuovo periodo caldo, le regioni settentrionali resteranno esposte a un po’ di instabilità, specialmente il settore alpino, lambito di tanto in tanto dalle code delle perturbazioni in transito sull’Europa centrale.

Previsioni meteo per domenica 22 giugno

Tempo instabile con possibili rovesci o temporali su Toscana, Umbria e Lazio, per lo più nelle aree interne, in attenuazione verso sera. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato con al massimo qualche breve temporale di calore sui monti nelle ore più calde, più probabile su Alpi occidentali, Appennino meridionale e rilievi delle Isole.

Temperature massime in calo sul versante tirrenico del Centro e in Sardegna, in lieve ripresa al Nord; valori in generale nella media o leggermente sopra. Venti deboli a regime di brezza, con raffiche nelle aree temporalesche. Ancora un po’ mossi basso Adriatico e Ionio, calmi o poco mossi gli altri mari.

Previsioni meteo per lunedì 23 giugno

Nubi sparse lungo le Alpi, con isolati rovesci o temporali inizialmente fra Val d’Aosta e alto Piemonte, in estensione a gran parte del settore nel pomeriggio e insistenti anche alla sera in Alto Adige. Tempo prevalentemente soleggiato nel resto d’Italia, con annuvolamenti nelle aree interne e montuose nel corso del pomeriggio. Non si escludono isolati e brevi rovesci sui rilievi della Sicilia.

Temperature stazionarie o in leggero aumento, con valori massimi per lo più compresi fra 29 e 34 gradi e locali picchi di 35 gradi nelle zone lontane dai litorali. Venti deboli a regime di brezza, con rinforzi da sud o sud-ovest sulle regioni settentrionali. Mari calmi o poco mossi, con moto ondoso in aumento sul Ligure.