Siti simili a Stonehenge anche in Italia: ecco dove si trovano

Ogni anno Stonehenge attira più di un milione di visitatori in un luogo dell'Inghilterra meridionale a circa 145 chilometri da Londra e 56 chilometri da Bath. In realtà anche in Italia è possibile visitare ed ammirare un siti in parte simili. Scopriamo dove.

Stonehenge in Italia? In Puglia

Un sito che ricorda è presente anche in Italia. Si tratta di un luogo magico ubicato tra ulivi secolari e muretti nello splendido Parco dell’Alta Murgia in Puglia. Si tratta di una Stonehenge mediterranea di cui non tutti sono a conoscenza, ma che merita di essere scoperta ed ammirata visto che nasconde diverse megaliti.

Il sito è un luogo tutto da scoprire composto da una serie di strutture megalitiche conosciute con il nome di Dolmen. Il dolmen è un tipo di monumento megalitico funerario preistorico dell'età neolitica ed eneolitica, attestato in varie località dell'Europa, e formato di una grande pietra piatta poggiante su poche altre pietre rudi infisse verticalmente nel suolo.

In Puglia è possibile ammirare diversi Dolmen; a cominciare dal Dolmen della Chianca il più grande ed imponente visitabile nei campi di Bisceglia. Si tratta del più antico e presenta reperti che risalgono al 1200-1000 a.C.

Sempre in Puglia è possibile ammirare il Dolmen dei Paladini che si trova nel territorio di Corato, vicino al confine con Bisceglie. Si tratta di un sepolcro megalitico preistorico, situato in contrada Colonnella e risale alla seconda metà del secondo millennio a.C. Si chiama dei Paladini perché si riteneva che fosse stato eretto dai giganti.

Infine c'è il Dolmen di San Silvestro a Giovinazzo, in provincia di Bari. Il sito monumentale è situato nella contrada San Silvestro ed è completamente circondato da un paesaggio di ulivi e carrubi, in un'area verde di circa 9.000 metri quadrati.

Stonehenge: perché è stato costruito e a cosa serviva?

Sicuramente più conosciuta e visitata è Stonehenge, nell'Inghilterra meridionale, a circa 145 chilometri da Londra e 56 chilometri da Bath. Si tratta di un luogo magico e senza tempo che viene letteralmente preso d'assalto dai turisti durante i solstizi e gli equinozi visto che in queste quattro date, la barriera che circonda il megalite viene abbassata e i visitatori possono muoversi liberamente tra le pietre. Nonostante sia un'attrazione per milioni di visitatori, ci sono ancora tante cose che non conosciamo su questo monumento preistorico. Prima di tutto: perché è stato costruito e a cosa serviva?

Stonehenge è stato costruito gradualmente. Gli storici ora stimano che il monumento originale sia stato ampliato nel corso di moltissimi anni. Il terreno fu inizialmente scavato circa 5.000 anni fa, quando i Britanni del Neolitico scavarono un argine circolare e un fossato. A un certo punto furono eretti pali di legno sul sito, ma il monumento in pietra che rimane oggi fu iniziato intorno al 2500 a.C. Da 200 a 300 anni dopo, furono apportate modifiche alla posizione delle pietre blu più piccole, interne. Incisioni risalenti all'età del bronzo furono successivamente aggiunge nelle rocce.