A New York arriva + Pool, la piscina galleggiante e filtrante dell'East River?

New York è pronta a lanciare la sua piscina pubblica galleggiante. Si tratta di +Pool, la piscina progettata per galleggiare nell'East River di New York. La costruzione è stata ideata per realizzare una piscina galleggiante a forma di "plus" da installare al largo del Pier 35 nel centro di Manhattan.

+Pool, la piscina galleggiante di New York in arrivo al largo del Pier 35 a Manhattan?

Una piscina pubblica galleggiante a Manhattan, cuore pulsante di New York? Ebbene sì, in questi giorni sono state pubblicate le prime immagini di un prototipo della piscina +Pool progettata per galleggiare nell'East River di New York. Si tratta solo di un prototipo che sarà sottoposto a ulteriori test in vista della sua futura installazione.

È un progetto importante ed innovativo quello di +Pool che ha ideato una piscina pubblica a forma di "plus" da installare al largo del Pier 35 nel centro di Manhattan. Attenzione: la piscina trasformerà l'acqua dell'East River in acqua balneabile e non clorata tramite un sistema di filtraggio brevettato.

Stando alle prime informazioni la piscina galleggiante +Pool si espanderà per 186 metri quadrati. Secondo l'organizzazione che si sta occupando della gestione e realizzazione del progetto, la piscina +Pool si presenterà come lo scafo di una nave e sarà dotata di un sistema di filtraggio. Sulla sommità finale della struttura sarà installata una grande piscina balneabile.

The + POOL can't come fast enough. And we need like 10 of them up and down both rivers https://t.co/6zMtY8dB2S https://t.co/E77tx8qqgS pic.twitter.com/zEPUzA3JqY — eastriverpearl (@eastriverpearl) July 13, 2025

+Pool, quando sarà installata e poi aperta al pubblico a New York?

Nelle prossime settimane la struttura di +Pool sarà trasportata dal Mississippi a New York per poi essere parcheggiata in un cantiere navale della città. La sua installazione, stando a quanto rivelato da Friends of +Pool, è prevista a maggio 2026 al largo del Pier 35, il pontile sull'acqua con attrezzature per il fitness, dondoli giganti e vista sul tramonto sull'East River.

La piscina dovrà essere sottoposta alla "valutazione finale" da parte del Dipartimento della Salute (DOH) di New York City. Una volta approvata, l'organizzazione prevede che una versione più piccola sarà ufficialmente poi aperta al pubblico nel 2027. Successivamente si prevede di costruire l'intera piscina a forma di U di 836 metri quadrati una volta ottenuta l'autorizzazione dal Dipartimento della Salute, che sarà una struttura separata.

Il progetto +Pool è nato nel 2010, ideato dall'architetto Dong-Ping Wong, con l'obiettivo di "riportare il nuoto fluviale a New York e a promuovere la creazione di posti di lavoro attraverso le sue attività annuali" come sottolineato da George Fontas, presidente del consiglio di amministrazione di Friends of +Pool.