Quali sono le città più care d'Italia? La classifica con i dati Istat

Quali sono le città più care d'Italia? A stilare una classifica è stata l'Unione Nazionale Consumatori analizzando i dati raccolti dall'Istat riguardanti l'inflazione nel mese di giugno 2025. Il focus sull'aumento del costo della vita ha fatto sì che si potesse arrivare ad avere una lista di città e capoluoghi di regione dove i prezzi sono saliti notevolmente. Ecco l'elenco.

Quali sono le città più care secondo la classifica dell'Unione Nazionale dei Consumatori?

Quali sono le città più care secondo la classifica dell'Unione Nazionale dei Consumatori? In testa alla graduatoria c’è Bolzano. Primo posto negativo per la città del Trentino Alto Adige. Qui l'inflazione ha raggiunto un +2,3% ovvero si è arrivati ad avere un aumento di 763 euro per una famiglia media. Secondo posto per Rimini. La città romagnola totalizza un +2,7%. Si tratta della percentuale d'inflazione più alta d'Italia, ma la spesa media per una famiglia ha avuto un incremento annuo pari a 743 euro. Terzo gradino del podio per Venezia con il +2,2% che equivale a più 617 euro annui per una famiglia.

Dopo Bolzano, Rimini e Venezia chi c'è? Fuori dal podio troviamo:

Bergamo con il 2% ed un aumento pari a 604 euro

Belluno con il +2,3% ed un aumento per famiglia di 599 euro

Arezzo con il +2,2% che equivalgono a 595 euro in più

Udine con il +2,1% che equivalgono ad un aumento di 590 euro

Bologna con il +2,1% per 588 euro in più a famiglia

Padova con il 2.1% in più e 579 euro

Siracusa e Cosenza con il 2,5% in più chiudono la top tem

Dove si spende meno?

La città dove l'inflazione pare non aver creato alcun disagio è Pisa. Qui si registra solamente un aumento dello 0,6%, che equivale a 162 euro annui a famiglia. Secondo Posto per Olbia dove si spendono in media solo 179 euro in più e terzo posto per Vercelli con i suoi 189 euro di aumento.

A seguire? Vi sono tra le meno care, ovvero tra le città dove l'inflazione ha lasciato tregua ai suoi abitanti: Benevento, Massa Carrara. Sassari, Caserta, Lodi e Trapani.