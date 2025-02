Eventi astronomici di marzo 2025: ecco cosa ci attende

Quali sono gli appuntamenti nel calendario degli eventi astronomici che non dobbiamo perderci nel mese di marzo 2025? Cosa potremo ammirare tra baci, pioggia di stelle, lune piene e quant'altro? Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere e che ci terranno con il naso all'insù ad ammirare pianeti e stelle.

Eventi astronomici di marzo 2025

Quali eventi astronomici ci attendono a marzo 2025? Ebbene nell'elenco degli appuntamenti da non perdere vi sono diverse date e diversi eventi come due diverse eclissi.

Si parte il 5 marzo 2025 con la possibilità di vedere la Luna molto vicina ad Urano. Si potrà ammirare pertanto la Luna illuminata al 32% che sarà vicina a questo pianeta e per godersi lo spettacolo basterà puntare il telescopio nella costellazione dell'Ariete.

L'8 Marzo, invece, giorno della Festa della donna, Mercurio si troverà alla massima elongazione est ovvero apparirà alla sua massima distanza apparente a est dal Sole. In quel giorno avremo il momento migliore per osservare il pianeta ed è quindi bene non perdere l'occasione per scrutarlo attentamente senza interferenze.

Il 14 Marzo avremo, invece, la Luna Piena o Microluna anche detta la Luna piena del verme. Il nostro satellite si troverà nella costellazione della Vergine. È qui che occorrerà puntare i binocoli. Cosa potremo ammirare nello specifico? Ebbene la Luna sarà il 4% più piccola e l'8,3% meno luminosa di una Luna Piena normale. Per questo motivo si parla di Microluna.

Occorre aggiungere che tale Luna piena ogni anno è molto attesa e prende anche il nome di Luna piena del Verme in quanto segna un periodo di transizione tra l'inverno e la primavera. Ogni anno, pertanto, la prima Luna piena della bella stagione viene anche detta Luna piena del Verme proprio perché con l'arrivo delle temperature più calde il terreno comincia a scaldarsi e vermi e lombrichi emergono dal sottosuolo.

Nella stessa data, però, proprio la Luna ci offrirà un altro spettacolo. Quale? Quello dell'eclissi totale lunare. Tra le 06.26 GMT e le 07.31 GMT, l'intera Luna passerà attraverso l'ombra umbratile della Terra, creando un'eclissi lunare totale. Di conseguenza, il disco lunare apparirà di colore rosso scuro. L'evento sarà completamente visibile in Nord e Sud America, vista al sorgere in Australia e Asia nord-orientale e al tramonto in Africa ed Europa.

Il 29 marzo vi sarà, infine, l'eclissi solare parziale. La Luna passerà tra la Terra e il Sole, coprendo una parte del disco solare e creando un'eclissi solare parziale. L'eclissi sarà visibile in Europa, nord dell'Asia, nord e ovest dell'Africa, gran parte del Nord America, nord del Sud America, l'Oceano Atlantico e l'Artico.

Eclissi di marzo: cosa dobbiamo sapere?

A marzo 2025 avremo ben due eclissi. Un vero e proprio antipasto per quanto accadrà negli anni a seguire. Vedremo infatti l'eclissi totale di Sole in Europa nel 2026 e 2027. Intanto sarà importante non perdere l'eclissi parziale di Sole il 29 marzo. Come ammirarla in Italia? Alle coordinate di Roma, l'eclissi parziale di Sole durerà circa 56 minuti, dalle 11.35 alle 12.31.

Poco prima, il 14 marzo, come dicevamo, potremo ammirare invece l'eclissi totale di Luna. Alle coordinate di Roma l'eclissi penombrale avrà inizio alle 4.57 per poi trasformarsi in eclissi parziale alle 6.09 raggiungendo il massimo alle 6.25, poco prima del tramonto della Luna.