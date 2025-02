Curiosità dallo spazio, marzo 2025 sarà il mese delle eclissi: quando assisteremo alla "scomparsa" di Luna e Sole?

Foto di Repertorio

Per tutti gli appassionati di eventi celesti, marzo sarà sicuramente un mese ricco di appuntamenti. A dominare la scena saranno decisamente le eclissi di sole e di luna che proprio in questo periodo ci regaleranno i primi "oscuramenti" 2025. Ma quali sono le date da segnare sul calendario per non perdersi i due eventi clou del mese?

Eclissi 2025: marzo ci regala molte sorprese

Gli skywatcher di tutto il mondo sono già in trepidazione per la notizia di due eventi che promettono di tenerci con gli occhi incollati al firmamento. Nel corso del mese ci attendono ben due eclissi: Luna e Sole "scompariranno" dal cielo a distanza di pochi giorni uno dall'altra.

Eclissi di Luna, spettacolo extra nel plenilunio di marzo

L'appuntamento con il plenilunio è un evento che si ripete con cadenza mensile, ma la Luna Piena di marzo ci regalerà uno spettacolo che pochi altri pleniluni riescono a darci. Il prossimo 14 marzo infatti, il nostro satellite naturale si troverà perfettamente allineato con il Sole e la Terra proprio quando è in fase di piena. Ciò darà vita a un'eclissi totale di Luna che potremmo ammirare a occhio nudo anche dall'Italia, sebbene solo nelle fasi iniziali.

In Italia purtroppo non potremmo osservare la Luna "scomparire" completamente dal firmamento, perché nel momento in cui si verificherà l'evento clou dell'eclissi lunare totale (previsto per le 7.26 ora italiana) il satellite sarà già tramontato all'orizzonte.

Potremmo però ammirare le prime fasi, quando la Luna inizierà a sbiadire, alzando gli occhi al cielo dalle 4.57 alle 6.00 circa (ora italiana). Tuttavia potremmo fare affidamento sulle dirette streaming, che non mancheranno, per seguire tutto l'evento. Sarà quindi la Luna di Sangue a inaugurare la stagione delle eclissi, seguita a breve distanza da un altro "oscuramento" altrettanto spettacolare.

Eclissi di Sole 2025: quando assisteremo all'oscuramento della nostra Stella?

La seconda eclissi vedrà protagonista il Sole e si verificherà il 29 marzo. A pochi giorni di distanza dalla "scomparsa" della Luna potremmo ammirare anche la prima eclissi solare 2025. Anche stavolta però dovremmo accontentarci delle dirette streaming per assistere al momento clou, visto che neppure il Sole completamente "spento" sarà visibile dall'Italia e dall'Europa.

Cosa potremmo vedere alzando gli occhi al cielo la mattina del 29 marzo? Orario e percentuali di oscuramento del Sole variano da città a città, tuttavia indicativamente possiamo dire che i primi spettatori saranno gli abitanti delle città più a Nord, che potranno assistere allo spettacolo a partire dalle 11.00 circa, mentre a Roma la fase di oscuramento inizierà intorno alle 11.35.

Gli skywatcher italiani più fortunati saranno quelli che si troveranno in Aosta, dove il disco solare risulterà oscurato di circa il 24%. A differenza di quanto avviene per l'eclissi di Luna tuttavia, per potersi dedicare all'osservazione della nostra stella è importante attrezzarsi con schermature adeguate, per evitare danni (anche permanenti) agli occhi.